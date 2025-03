La Sego utiliza el comodín del mediodía

La Gimnastica Segoviana vuelve a su horario favorito en el momento en el que más lo necesita. Lleva casi tres años sin perder en casa ... en el vermú y ha ganado sus cuatro partidos disputados este curso en Primera RFEF a las 12:00 horas, una franja en la que acumula diez victorias y un empate en sus últimos once partidos como local. Cuando el antepenúltimo recibe al penúltimo, el Amorebieta, a cinco puntos de la salvación y con nueve jornadas por jugar, cualquier asidero es bueno. Es hora de utilizar el comodín del mediodía.

Así ganó su último partido como local, el 22 de diciembre ante el Lugo (1-0), un final feliz a 2024, un año que los azulgranas acabaron décimos con cinco puntos de ventaja sobre el descenso, justo la diferencia que ahora les distancia de la permanencia. La consecuencia del peor bache de resultados como local de lo que va de siglo. De ceder ante el Arenteiro la imbatibilidad en La Albuera a caer también ante Tarazona, Osasuna Promesas y Ourense, una secuencia que alivió el empate ante la Cultural. Pero la Sego lleva tres meses sin ganar ante su público. Lo cierto es que los azulgranas solo han ganado en casa en el mediodía.

Tras caer ante el Palencia Cristo en mayo de 2022 (0-1), la Segoviana está invicta al mediodía. Ganó al curso siguiente al Melilla (2-1), Cerdanyola (3-0), Atlético Paso (2-1) y Adarve (2-0), una secuencia que siguió el pasado con el empate ante el Mensajero (0-0) y las victorias ante San Fernando (1-0), Atlético Paso (2-1) e Illescas (1-0) en la mañana del ascenso. Horarios que solo ocurrían en Segunda RFEF por circunstancias impuestas, ya sea por los horarios unificados de las últimas jornadas o por las instrucciones federativas para dar tiempo a volver a casa en el día a rivales lejanos a Segovia.

Como este curso los horarios exceden las preferencias de cada club, las televisiones colocaron con frecuencia a la Segoviana al mediodía ante la imposibilidad de alojarla en horarios de tarde-noche hasta que las nuevas luces de La Albuera entraron en acción, ya en diciembre. Y los de Ramsés aprovecharon para ganar al Bilbao Athletic (2-1) en septiembre y al Real Unión por 3-0 en octubre, su única victoria de la temporada por más de un gol. A la siguiente, el 1 de diciembre, el Andorra estuvo cerca de cortar la racha, pero el 1-2 con el que llegó al minuto 94 desembocó en un 3-2 de película. Y el duelo ante el Lugo puso el broche, el último gol de Davo como azulgrana.

Si no es una final, se le parece, pues solo quedan 27 puntos en juego y los cálculos de la Sego obligan a sumar, en los escenarios más optimistas, unos 15. «No depende tanto de La Albuera como de alcanzar los puntos que necesitamos, que andará por los 46. Es más sencillo ganar los partidos de casa, por razones obvias. Tenemos que hacernos fuertes en todo lo que nos queda. La intención tiene que ser los máximos puntos posibles; si puede ser todos, mucho mejor», subraya su entrenador, Ramsés Gil, que esgrime confianza tras el empate en casa de Unionistas, el mejor local del grupo. «El equipo salió reforzado de Salamanca, era importante no volver a la senda de la derrota. Vamos a ver si refrendamos en casa».

Aunque nunca la salvación estuvo tan cara a nueve jornadas para el final en la Primera RFEF, Ramsés quiere que el vestuario mire a su ombligo. «Estamos intentando abstraernos de lo que hagan los demás. Si no lo enfocas bien es hasta torturador. ¿Qué sentido tiene estar pendiente si no tienes capacidad de influir en esos partidos?» Y, subraya, queda mucho. «Los equipos que ahora están abajo, Celta, Osasuna, nosotros mismos, cogen una racha buena como la del Bilbao Athletic cuando empezó el año y en cuatro jornadas dices, si he sacado una barbaridad de puntos. Es mejor poner toda la energía en nuestro quehacer».