El puro fútbol de Jorge Valdano y su verborrea toman Segovia

Cuesta asignar una etiqueta a Jorge Valdano. Aficionado, jugador, entrenador, director deportivo, director general o comentarista serían parciales por sí mismas. Quizás baste con fútbol, el hilo conductor de una vida, la prueba es que un segoviano le recordó antes de la charla que le vio jugar en 1975 en Valladolid. Y la frase de que su deporte es un estado de ánimo. Quizás por eso inició la ponencia que cerró la segunda edición del Foro Internacional del Deporte en el Teatro Juan Bravo mostrando sus vergüenzas ante un público con muchas caras jóvenes. «Muchos tienen una laguna cultural, no me vieron jugar al fútbol. Tiene una cierta gravedad, pero es solucionable». Así que puso un lance de la semifinal del Mundial 1986, el que ganó con Argentina. «El que empieza la jugada es un tal Maradona y no es por presumir, pero el que la termina soy yo». Mandando a las nubes un tiro sin portero. «Un reciclaje moral» que sirve para dar una conferencia 40 años después. «La vida es larga, caben errores de todo tipo. Hay que hacer un esfuerzo para convertir todo esto en aprendizaje».

Fue un discurso de liderazgo, de cómo su generación de argentinos se quitó el complejo de superioridad frente a los europeos, un homenaje a César Luis Menotti, fallecido hace apenas dos meses. De ahí a la charla en el vestuario de Arabia Saudí al descanso del partido de su remontada ante Argentina en el Mundial de Catar 2022: lo que pudo ser un drama nacional es ahora recordado como una anécdota tras la victoria albiceleste. Un lenguaje con muchos estilos, algo que ejemplificó contraponiendo a Guardiola y Simeone. «¿Por qué triunfaban? Porque eran auténticos». Un ejemplo de su charla, hilando todo el tiempo conceptos futbolísticos con empresariales. Valdano en su esencia, entre silogismos y metáforas: éxito, humildad, equipo o pasión.

Javi Guerra, Carolina García, Idaira Prieto y Ángel Cantó iniciaron la cita final de un foro que tuvo a Guti o Corretja

Valdano recordó sus orígenes: «Los futbolistas somos ratas callejeras que prosperamos en el fútbol profesional porque la calle enseña mucho». Lo de entrenador lo aprendió después. Recordó cómo llegó al Real Madrid como entrenador cuando el Barça había ganado cuatro ligas seguidas y descubrió a Guti, pese a sus problemas de conducta. «Si yo estuviera buscando un novio para mi hija, es el último que me llevo a casa, pero estoy buscando a alguien que encienda al Bernabéu». Antes, hizo debutar a Raúl, al que defendió. «No sé por qué, se le está ninguneando mucho». Como buen argentino, presumió hasta de los hijos de los demás: el primero de Raúl se llama Jorge. Y cerró la charla cerrando el círculo de su error en la semifinal con su gol en la final. «Estos aplausos los hubiera necesitado cuando fallé; ahora no los necesito», bromeó ante el mejor momento de su vida, ante la ausencia de familiares en la sala.

El FID celebrado en Segovia no es una charla de universidad, sino un espectáculo comunicativo. Por eso lo dirige Luis Larrodera, un híbrido entre monologuista, presentador y aficionado. Una megafonía de cine con extensos anuncios de los patrocinadores, como en las películas. El foro lo inauguró el jueves Álex Corretja para continuar el viernes con doble sesión. El K-4 español de piragüismo, el primer chiste del presentador. «¿Son más feos en persona no? ¡Qué va, si son armarios empotrados!» Y Guti reconociendo a Tomás Roncero, «apóstol del madridismo», que sí, que pudo hacer más de corto.

Antes de Valdano, salieron los líderes generacionales del atletismo segoviano. Javi Guerra explicó cómo alarga su vida deportiva una semana del Europeo en ruta y por qué sigue siendo 'Guerrita' a los 41 años. «El año pasado pensé que iba a ser el final, pero me estoy encontrando genial y hoy he hecho uno de mis mejores entrenamientos». Entre Martín Miguel y Garcillán, su hábitat natural. Le acompañó Carolina García, con 32 años de atleta y más de 30 títulos de campeona de España, desde sub-18 a máster. «¿Por qué tienes que dejar algo en lo que eres feliz? Yo esto lo quiero hacer el resto de mi vida». Ángel Luis Cantó empezó más tarde —hasta los 28 años no pudo correr tres días seguidos— pero viene de ser campeón de España máster de 1.500 en pista cubierta. «Es mi espacio y mi tiempo, yo y mi circunstancia, donde encuentro el equilibrio que necesito fuera del atletismo». Hijo de agricultores, llegó tarde, pero terminó siendo campeón del mundo entre cuarentones. Y reivindicó una mejora de las instalaciones con una mirada al alcalde, José Mazarías.

Idaira Prieto ha dejado atrás las lesiones y presume de dos internacionalidades en cross y pista cubierta. «Toda mi vida deportiva ha estado ligada a mi padre, me enorgullece que la gente me compare con él». En su madurez, puede decir que el apellido no ha sido un lastre. Y ve vídeos de su padre, en Youtube y en VHS, como los de Fermín Cacho, el soriano oro olímpico de Barcelona 92, la ovación de la tarde. Esa recta, mirando hacia atrás: «Todo o que había soñado, todo ese trabajo, se reflejó en esos metros finales». Y tenía sorpresa en el bolsillo: sus dos medallas olímpicas, como quien lleva las llaves.

