Un pueblo de Segovia saca del baúl su legado de artesanía y danzas rituales

El municipio segoviano de Arcones ha decidido volver a mirarse en el espejo de su propia memoria. La II Feria de la Tradición: Danzas rituales, organizada por la Asociación Cultural La Cachucha, se celebra entre este y el próximo fin de semana con una propuesta que une artesanía, música y danza para reivindicar el patrimonio inmaterial del municipio: sus carnavales, su indumentaria tradicional y, sobre todo, sus danzas de palos. El proyecto cuenta con la participación de Memoria Serrana y la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación de Segovia, en una apuesta por convertir el recuerdo en práctica viva, compartida y transmitida.

La feria nació en agosto de 2024 como culminación de un trabajo previo en la comarca: documentar y reactivar saberes, técnicas y símbolos que durante décadas quedaron guardados en baúles familiares. Aquel despertar llegó de la mano de un proceso formativo en danzas de palos guiado por Fuencisla Álvarez, investigadora que ha estudiado el rito y la música tradicional segoviana. «La indumentaria es riquísima, con formas y colores que cambian de casa en casa», resume en declaraciones la agencia Ical Ana Hernanz, presidenta de La Cachucha, que recuerda el impacto de abrir arcones y descubrir prendas intactas pero sin uso. El etnógrafo Carlos Porro lo sintetiza con un aviso: conservar las señas de identidad define a una comunidad; perderlas la desdibuja. «Los pueblos que no han conservado sus señas de identidad están condenados a desaparecer», sentencia.

Desde esa convicción, la Plaza Mayor de Arcones vuelve a convertirse en taller, escaparate y foro. La feria ha seleccionado artesanos que trabajan sobre las tradiciones locales, con especial atención a la indumentaria masculina del danzante –pañuelos y puntillas de las enaguas– elaborada por Marta García y Montse Sanz. La intención, explica Hernanz, es volver a las raíces desde la creación actual: rescatar técnicas, adaptar materiales y devolver las prendas a la calle y a la fiesta.

La programación arrancó ayer con la inauguración del mercado de artesanos. No es un zoco al uso, sino un espacio de exhibición y venta que pone el foco en técnicas poco frecuentes en otras ferias: sombreras de San Pedro de Gaíllos; bordado al aire de Ana García (Carbonero el Mayor); puntillas de ganchillo, faltriqueras serranas, medias y zapatillas de danzante a cargo de Pepita Sanz, Marta García y Montserrat Sanz, artesanas locales de Arcones. Junto a pañuelos, cintas y medias, el público encuentra joyería, libros y discos vinculados a la tradición, componiendo un mapa de oficios donde cada pieza cuenta cómo y dónde se hace.

La gran novedad es una exposición de faltriqueras serranas en el Ayuntamiento. Estas bolsas, tejidas en punto o trabajadas en cuero estezado, decoradas con borlas de lana y un vivo colorido, son a la vez útiles y relato: cada una guarda procedencias y emociones. La muestra quiere ponerlas en valor como patrimonio de uso, no de vitrina. «No podemos dejar pasar la oportunidad de reforzar el sentido de pertenencia de nuestros hijos», insiste Hernanz. Si los valores tradicionales entran en su vida, sostiene, los lazos con el origen los acompañarán de adultos y les harán volver al pueblo.

El programa incluye dos talleres infantiles y juveniles. El primero, hoy, lo conduce Malena Masedo, con una adaptación de la obra del Museo del Paloteo de San Pedro de Gaíllos, Danzando al son de los palos, un viaje por las danzas de palos en el mundo. El segundo, el sábado, correrá a cargo de vecinas artesanas que propondrán decorar abanicos con motivos tradicionales de la indumentaria del danzante o inspirados en las faltriqueras. La idea es que los más jóvenes aprendan haciendo sobre materiales que, quizá, vuelvan a usar en próximas fiestas.

El corazón del festival late en la palabra y la música de Fuencisla Álvarez Collado, autora de Las danzas de palos en la provincia de Segovia: estudio etnomusicológico y repertorio para dulzaina y de Danza y rito en la provincia de Segovia. Ella será quien explique el sentido ritual de estas danzas, su estructura y su variación por localidades. En Arcones, el repertorio incluye siete piezas con palos y dos danzas rituales, 'El Caracol' y 'El Arco', acompañadas de dulzaina y tamboril. No es una postal: grupos de distintas edades ensayan todo el año y la feria es el momento de salir a plaza. Tras la charla, la teoría se convierte en cuerpo: danzantes e «instrumenteros» de Orejana y del propio Arcones pondrán en escena lo que la investigadora cuente.

El segundo fin de semana suma memoria viva y celebración. El sábado por la tarde habrá un homenaje a Los Galleguillos, «instrumenteros» que han sostenido durante 40 años las danzas y el pulso musical del pueblo. «Danzas, palos, dulzainas, cajas y el cariño de sus intérpretes harán de esa tarde un día para el recuerdo», avanza Hernanz. La jornada concluirá con una Velada Musical a cargo de La Jaguar Band, pensada como encuentro vecinal que sume generaciones. Esa misma mañana del día 20, además, la feria rinde homenaje a los mayores de 90 años, reconocidos como fuente de saberes y depositarios de memoria; a ellos, enfatiza la organización, se dedican en última instancia estos encuentros patrimoniales que coordina Carlos Porro, y que aspiran a continuidad.

La intención es fortalecer y revitalizar las tradiciones para abrir una vía de retorno a los pueblos. Porro lo explica sin rodeos: la actividad se mantiene para recuperar la identidad y evitar el abandono rural. La acogida «exagerada» de la primera edición, con vecinos de otras localidades acercándose a Arcones, anima a pensar que la fórmula funciona. Ahora, La Cachucha quiere sacar la cultura tradicional del verano y convertir la feria en motivo de regreso también en septiembre: abrir casas, llenar plazas, activar talleres y compartir un patrimonio que, si no se usa, se pierde.