Prodestur vuelve a instalar puntos de información itinerantes en hoteles La diputada Magdalena Álvarez junto a dos trabajadoras encargadas de atender el mostrador. / El Norte El organismo de la Diputación prestó este servicio a más de mil turistas que pernoctaron en la provincia en julio EL NORTE Segovia Sábado, 17 agosto 2019, 17:41

Segovia continúa siendo uno de los destinos de interior preferidos para españoles y extranjeros durante las vacaciones y prueba de ello es el crecimiento de las pernoctaciones tanto en la capital como en la provincia. Con el fin de que esos turistas que pasan más de una noche en tierras segovianas puedan aprovechar su estancia al máximo y conocer el patrimonio, tanto material como inmaterial, que atesoran los municipios segovianos, el organismo Prodestur de la Diputación de Segovia ha vuelto a establecer dos puntos de información itinerantes por diversos hoteles de la provincia.

Se trata del tercer año que Prodestur hace rotar estos dos mostradores por los complejos hoteleros de la provincia de mayor capacidad, ofreciendo, desde información sobre actividades vinculadas al turismo familiar, al turismo arqueológico o al turismo medioambiental, hasta indicaciones sobre turismo gastronómico o sobre las fiestas de la provincia, y la respuesta de los visitantes está siendo muy positiva, según destacan fuentes de la Diputación. En el último mes de julio más de un millar de personas ha acudido a estos puntos de información con la intención de ser aconsejadas sobre qué zonas visitar o qué medio utilizar para transportarse de un punto a otro.

Según revelan los datos registrados por Prodestur, los turistas que acuden a los mostradores que lucen la marca 'Provincia de Segovia, Naturalmente', son tanto nacionales como internacionales. La mayoría de los españoles proceden de las comunidades autónomas de Andalucía, Madrid y la Comunidad Valencia, y la mayor parte de los extranjeros de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia.

Por su parte, los hoteles, ubicados principalmente en localidades próximas a la capital, como Torrecaballeros o el Real Sitio de San Ildefonso, «acogen cada año esta iniciativa con gran predisposición, ya que la aprovechan para ofrecer un servicio extra a sus clientes, lo que aporta valor añadido al resto de prestaciones con las que cuentan en su catálogo», destaca la institución provincial. Además, entre los objetivos de esta acción de promoción figura, no sólo dar a conocer la provincia de Segovia a los turistas, sino también fidelizarlos, de forma que, al presentarles una amplia y variada oferta en el territorio, sientan la necesidad de regresar en un futuro próximo para poder disfrutar de aquellas actividades para las que no han tenido tiempo o de visitar aquellas localidades a las que no han podido trasladarse.

Para llevar a cabo esta acción han sido contratadas tres personas que, a través de la ayuda del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León, trabajarán para Prodestur hasta final de año.