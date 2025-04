El pique político del Cabezuela: un socialista, uno del PP y otro del Partido Castellano

Luis Javier González Segovia Miércoles, 16 de abril 2025, 15:04 Comenta Compartir

Si miran con atención la plantilla del Cabezuela, entre esos jugadores anónimos de la Segunda Provincial de Segovia hay nombres que no solo entran en alineaciones, sino en listas electorales. Es el equipo de los políticos, con tres representantes de tres formaciones distintas (PP, PSOE y Partido Castellano): dos de ellos ejercen como alcaldes. «Gente de diferentes partidos pueden llevarse bien y trabajar en común por un objetivo. Es algo muy bonito, rompe muchos clichés. No hay que ser de un bando, aquí vamos todos a una por el equipo de nuestra zona, por un pueblo pequeñito», concluyen como resumen de una vida de piques sanos. Pese al carné, comparten más de lo que les separa.

Raúl San Ignacio es alcalde de Navalilla por el PP desde 2021. Llegó al equipo en 2018 porque lleva toda la vida jugando —en Cantalejo y en un equipo de fútbol sala de su pueblo— y su mujer es de Cabezuela. «Me encontré un grupo de gente que quería disfrutar y dar vida al pueblo». Cada cual entrena por su cuenta, aunque suelen quedar el viernes. Su motivación es parecida a la de sus compañeros. «Jugar al fútbol es una manera de desconectar, de estar dos o tres horas sin pensar en otra cosa«. Se olvidan de la factura pendiente, de la tubería rota, del bache de turno. Allí encontró a Manuel Garrido, responsable provincial de comunicación del PSOE, al que la conocía, pues creció con su hermano, pero entonces no solo no era alcalde, sino siquiera concejal, algo que hizo en 2019. Ahí empezó el cachondeo. «Nos quinchamos, pero siempre en el buen rollo. No llegamos nunca a discutir de política, cada uno tiene sus ideas. Una vez que estamos jugando al fútbol, vamos todos a una».

Manuel se pasó la infancia jugando en las categorías inferiores del Cantalejo porque no existían en Cabezuela, el pueblo en el que su madre, Ana Agudíez, fue alcaldesa. De senior pudo elegir y se sumó «con mucho orgullo y mucha honra» al equipo del pueblo, con sus amigos, que habían seguido un itinerario parecido al suyo. En su caso, la política estuvo en su vida casi antes del fútbol, pues su tío Manuel Agudíez fue alcalde de Cantalejo y senador, un cargo que también ejerció su madre. «Lo he mamado desde pequeño en cada cena, esa vena política y social… Pero el fútbol también, era un chico muy inquieto, un poquito hiperactivo, y necesitaba gastar la energía de alguna forma». Tras una década intermitente en el equipo, pone en valor que gente de fuera complete una plantilla con una decena de fichas locales. «Con la despoblación, es complicado, tenemos que tirar de gente de pueblos de alrededor».

Algo que la afición —un centenar de todas las edades en los días de buen tiempo no está mal para una Segunda Provincial— agradece. «El fútbol es una oportunidad para que la gente pueda sentarse, comerse unas pipas y disfrutar de un buen ambiente», resume Manuel. Como la guerra política del vestuario. «Aquí hay muchas sensibilidades; unas públicas como las nuestras y otras no tanto». Cuando él marca y hay dudas por fuera de juego, Raúl suelta la coña: «Cómo se nota que eres socialista, haces trampas». Mientras, él le replica: «¡Pero dónde vas, pepero, azulón, gaviota! Siempre de muy buen rollo. No está reñido tener una amistad y pensar distinto, así es como tendría que ser. De lo que más hablamos es de fútbol, pero no rehuimos ninguna conversación».

Diego Hernández, alcalde de La Matilla, es el último en llegar: esta es su primera temporada completa en fútbol. «Era el típico niño más estudioso, friki. Mi tiempo libre lo dediqué a la música y a los videojuegos». Cogió el gusto a la pelota con el fútbol sala, impulsando un equipo de la Liga Interpueblos de la comarca del Duratón. Allí conoció a los compañeros de Cabezuela que le ficharon para el césped. «Me dijeron que faltaba gente, que iban a muchos partidos ocho, nueve… Las pasaron canutas y anularon muchos partidos en el tramo final de temporada». Aceptó y se lo tomó en serio, llevando las redes sociales como un equipo de categoría superior, con crónicas, mejores jugadas y entrevistas.

Diego, agente de desarrollo rural, estuvo en la coordinadora de España Vaciada. Pasa más desapercibido en cuanto a la adscripción política, pues comenzó con el PSOE para después hacerlo con el Partido Castellano, aunque no está afiliado y es independiente. «Es como un partido pequeñito, de la gente de los pueblos, sin cargos, de Castilla, que al fin y al cabo es mi tierra. Yo lo que no quería era un partido grande». Y descubrió en Cabezuela una vía de escape. «No es que sea muy bueno, pero cuando juego al fútbol se acaba todo, estoy viviendo el presente. Mentalmente, es indispensable. Y el día que no juego lo noto mucho».

No solo está el pique ideológico, sino entre alcaldes, ese: «¡Tu pueblo no vale para nada!» Se lo dice Raúl, que luego le lleva como DJ a las fiestas de Navalilla después de sucederle como el regidor más joven de la provincia en 2021. «Más que nada, es dar ideas. Como trabajamos con la Administración todos los días, tenemos muchísima experiencia». Entre ellos sugieren subvenciones: por ejemplo, para la red de las porterías. «Tenemos en la cabeza el chip gestor. Cambiar las bombillas del vestuario, poner una lona, somos los que damos ideas de infraestructura», resume Diego. También han creado una nueva equipación. No forman parte de la junta directiva, pero como si lo estuvieran: sus propuestas suelen ser bienvenidos. Un hilo común que se explica, también, por la cercanía de las entidades locales. «Somos lo mismo y en todo pensamos igual. Otra cosa es si hablas ya a nivel nacional, pero el día a día, como personas… Somos los que estamos pisando el territorio».

