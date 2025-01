Mariano Berzal Arribas, uno de los diecisiete vecinos censados en Ventosilla y Tejadilla, salió con su tractor en la mañana del miércoles para trabajar en el campo en los alrededores de este pueblo del noredeste de la provincia de Segovia. Regresó a comer a ... su casa, ya que el vehículo agrario con el que trabajaba estaba aparcado en la puerta de su domicilio. Por la tarde y a sus 79 años, volvió a subirse a su viejo tractor para trabajar. Pero ya no regresó.

Antonio Otero, alcalde del municipio, fue la persona que se encontró el cuerpo sin vida de su vecino en el río San Juan, atrapado por el propio tractor con el que trabajaba. Fue sobre las 21:00 horas del miércoles y tras varios minutos de búsqueda. El regidor explica que cenó en su domicilio y cuando bajó a casa de una vecina a recoger un paquete se extrañó al no ver el tractor de Mariano en la puerta de su casa. Comenzó entonces su búsqueda en las tierras de otro vecino al que Mariano solía ayudar con sus vacas. No estaba ahí. Le llamaron al teléfono móvil y no daba señal, por lo que sospecharon que estaba en la zona del pueblo que no tiene cobertura.

Allí se dirigió el alcalde y se encontró con el trágico desenlace. Mariano había sufrido un accidente con el tractor y había caído al río San Juan desde un puente peatonal. Su cuerpo, ya sin vida, estaba atrapado por el propio vehículo agrario. «Es lo peor que me he encontrado en mi vida», relata el alcalde de Ventosilla y Tejadilla, muy afectado por el suceso y por la pérdida de un vecino que llevaba años viviendo en la localidad. Vivía solo en el pueblo, aunque sí tenía familia en Aldeanueva del Codonal. Allí será enterrado.

Tras encontrar el cuerpo de Mariano, el alcalde llamó rápidamente a los servicios de emergencia. El centro de emergencias 112 dio aviso del incidente a Guardia Civil de Tráfico y Guardia Civil, a los bomberos de Segovia y a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico, el equipo médico del centro de salud y una Unidad Enfermerizada de Emergencias. Los servicios médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento y los bomberos, tras horas de trabajos, lograron excarcelar rescatar el cuerpo pasadas las 3 de la madrugada.

«Era un vecino siempre dispuesto a ayudar en todo», recuerda Antonio de Mariano. «Ha sido un mazado muy duro vivirlo», subraya el regidor. Un fuerte golpe para uno de los municipios más pequeños de la provincia de Segovia, que ha perdido a uno de los diecisiete vecinos que tenía censados.

Sobre las posibles causas del accidente, el regidor es cauto y no se aventura a dar una explicación sobre lo que le ocurrió a Mariano en una zona sin complicaciones. No obstante, sí señala que el tractor con el que trabajaba ya tenía muchos años y que Mariano hacía tiempo que tenía un marcapasos. Un fallo mecánico o un problema médico de la víctima son dos de las hipótesis que se barajaban este miércoles en Ventosilla y Tejadilla como las posibles causas del fallecimiento de uno de sus vecinos.