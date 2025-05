Olé por San Lorenzo

César Blanco Elipe Segovia Sábado, 10 de mayo 2025, 15:18 Comenta Compartir

Es mayo, no abril; y al cielo encapotado se le escapan unos chaparrones que refrescan el ambiente. Pero a pesar de las diferencias, del calendario y de la meteorología, San Lorenzo ha montado su particular Feria Andaluza, una cita que ha echado raíces en el popular y populoso barrio segoviano y que no solo junta a los vecinos, sino que atrae las visitas de otros puntos de la capital y de la provincia. Son las peñas las que ponen la organización, pero también el colorido y la animación a un evento con los ingredientes propios de las celebraciones que por estas fechas ponen a bailar, cantar, comer y beber a los feligreses de este ritual festivo y campechano que emula en Castilla el espíritu del alboroto sureño.

El eco en Segovia de la feria recorre durante todo este sábado un barrio que se vuelca en cuerpo y alma para que la alegría y la diversión reinen en la jornada y, de paso, surtan las arcas de la Comisión de Festejos para contribuir a sufragar las fiestas patronales que se conmemoran en el mes de agosto en honor a San Lorenzo, patrón del barrio. La generosidad y la convivencia se visten de corto y se enfundan en el traje de faralaes con sus volantes y sus lunares para ponerse cara a cara y bailar al son de las sevillanas.

Los actos han empezado con la concentración de caballistas, a la que ha seguido el saludo de bienvenida a los asistentes y la inauguración del recinto ferial, en el que a lo largo de este sábado los centenares de participantes en la feria dan rienda suelta a la jarana con acento y sabor a Andalucía. La pasión por los caballos es uno de los corazones que insuflan la admiración y el interés que conjuga este evento, sus monturas y los carruajes por el entorno del barrio y por la Alameda del Parral son estampas curiosas en estos lares que trasladan al visitante a escenas que evocan los peregrinajes rocieros, aunque con mucho menos polvo en el camino.

Los caballistas inician la ruta antes de la inauguración; abajo a la izquierda, el ambiente en las barras instaladas para bebibas y comida; y a la derecha, bailes flamencos. Antonio de Torre

Estas rutas abren el paso a la explosión de música y baile. El flamenco resuena en el recinto ferial, pero también en otros rincones y locales de San Lorenzo. La exhibición de quienes conocen los pasos y se mueven con arte y salero sobre el escenario ha jaleado al respetable, que se ha animado a seguir el compás a pie de tablas, algunos con más éxito que otros. Pero lo que cuenta es la intención de pasarlo bien, como destaca la Comisión de Festejos de las peñas.

La organización ha sido previsora y, ante la amenaza de lluvia, ha instalado distintas carpas para proteger la feria de las inclemencias. Los espectáculos de cante y baile se han resguardado de los acechantes nubarrones de tormenta. Y antes de degustar la paella de confraternización, de la que se habían previsto alrededor de medio millar de raciones para alimentar el alma festiva, el grupo A Contratiempo ha amenizado el vermú. Para el disfrute de los niños, los hinchables están instalados durante todo el día.

La Feria Andaluza de San Lorenzo echa el resto por la tarde, con nuevas exhibiciones de flamenco, más música a cargo de Los Kalis, una muestra de cajón para los amantes de la percusión, y ya por la noche, el concierto de Cambalache, en cuyo descanso se nombra al rey y la reina de las próximas fiestas patronales de agosto. El colofón lo pone un deejay, con el que el barrio se despedirá hasta la próxima fecha festiva del calendario, que entra estos meses en su apogeo.

