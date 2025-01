La morosidad en los alquileres sube en Segovia hasta los 4.319 euros de deuda media

«La morosidad se sitúa en 2024 en su nivel más alto de la historia». Es la principal conclusión a la que llega el estudio elaborado por la Fundación Alquiler Seguro, que recientemente ha visto la luz. No es una sentencia que debiera salir de ... ojo, ya que la aplicación de la regla de tres deduce que si los precios que se pagan por las rentas aumentan hasta establecer o rondar nuevos máximos, habrá más inquilinos incapaces de hacer frente a los recibos mensuales y, por lo tanto, los importes a deber crecen.

La entidad que ha recabado, calculado y publicado los resultados del pasado ejercicio señala que en el conjunto del país el importe medio que se paga por vivir en régimen de arrendamiento asciende hasta los 1.117 euros. «Batió un récord en 2024», apuntala el informe del Observatorio del Alquiler, una de las herramientas con las que cuenta la fundación para tomar el pulso, medir las constantes vitales y radiografiar este sector.

«Los problemas para acceder a una vivienda y la escalada de los precios por encima del aumento de los salarios explican, en parte, las dificultades a las que se enfrentan muchos arrendatarios y que suponen un mayor riesgo de endeudamiento para quienes no llegan a final de mes», recoge la memoria que evalúa la situación de la morosidad en el alquiler en España durante el año pasado.

En cifras 11,29 euros por metro cuadrado es el precio medio del alquiler de una vivienda en la capital segoviana, el más alto de los que se pagan en la comunidad autónoma.

Segovia no elude este escenario. Es más, lo ejemplifica. Y es que se trata de la capital de provincia del país en la que más se encarecieron las rentas que pagaron los inquilinos a lo largo de 2024. Otro estudio, esta vez el desarrollado por Pisos.com, portal especializado en el ámbito inmobiliario, eleva un 21,19% el precio medio de los arrendamientos. Otras tres capitales siguieron su estela con incrementos que se dispararon también por encima del 20%: Castellón de la Plana (21,01%), Madrid (20,41%) y Guadalajara (20,27%). Los importes de los alquileres solo cayeron en Lérida, un 4,21%, en una vecina de comunidad autónoma, Soria, donde el descenso fue del 1,96%.

Ese crecimiento afianza a la capital segoviana como la más cara de Castilla y León para arrendar una casa. Según las tablas de tarifas recogidas en el mismo estudio del portal 'on-line', los huéspedes pagan de media 11,29 euros por metro cuadrado que tenga la vivienda. Así, la renta mensual de un piso de 70 metros cuadrados en la ciudad del Acueducto sale, de media, por casi 800 euros.

La provincia no se queda corta, aunque la subida de las rentas no fue, al cabo del pasado año, tan notable como el de la capital, y los precios que se abonan a los titulares de los inmuebles tampoco son tan altos. El recibo mensual que pagaron los huéspedes segovianos en los pueblos se encareció un 11,30%, el mayor incremento en Castilla y León.

En cifras 21,19% es el porcentaje de aumento del alquiler de una vivienda en la capital segoviana en el último año, según Pisos.com. Es la mayor subida de las capitales de provincia de España en 2024.

«Hay dos grandes grupos de inquilinos morosos: los que, por su situación, no son capaces de pagar la renta, y los que directamente no quieren». El analista del Observatorio del Alquiler, Sergio Cardona, distingue así los dos perfiles que más abundan cuando los propietarios de inmuebles padecen el incumplimiento del contrato por parte de sus arrendados. Si no se hacen distinciones y se depositan todos los impagos en un mismo saco, el montante medio que adeudan los huéspedes que no cumplen con el abono de la renta engorda hasta alcanzar los 4.319,05 euros.

En términos absolutos, hay otras provincias de la región con unas cuantías en el debe de los arrendados superiores a las que registró Segovia al cierre del ejercicio pasado. Salamanca, con una deuda media de 4.842,62 euros; Valladolid, a la que el informe del Observatorio de la Fundación Alquiler Seguro asigna un impago medio de 4.828,32 euros; León, con un endeudamiento de los inquilinos morosos que asciende a 4.510,93 euros, y Burgos, donde el mercado del alquiler de viviendas arrastra un incumplimiento de los contratos valorado en 4.497,38 euros de media por cada huésped, están por encima de Segovia y de la media regional, que creció el curso anterior hasta los 4.321,93 euros.

La región acentúa la subida

Esto quiere decir que, de un año a otro, la morosidad de los castellanos y leoneses ha acentuado la tendencia al alza que venía trazando su evolución, como explica el responsable de Estudios de la fundación autora de la memoria. Cardona confirma la existencia de «un aumento de la cantidad adeudada en Castilla y León, al igual que ocurre en la mayoría de las regiones de España».

Al profundizar en las razones de este comportamiento de las rentas, la que asoma como más influyente es el precio y el desequilibrio entre vivienda disponible y huéspedes potenciales. «El motivo [del aumento del importe de la deuda] viene dado fundamentalmente por el incremento de la renta media» en la comunidad autónoma. El analista añade «el descenso de la oferta y el aumento del precio del alquiler» para argumentar el encarecimiento de 2024, que da continuidad e incluso supera al que se produjo al cierre de 2023.

«Una persona con dificultades para pagar su actual alquiler encuentra problemas en hallar otra vivienda más económica» Sergio Cardona Responsable de Estudios de la Fundación Alquiler Seguro

«La renta de las viviendas alquiladas es mayor que en años anteriores y una persona que tenga dificultades para pagar su actual alquiler encuentra problemas en hallar otra vivienda más económica», incide Sergio Cardona. A este respecto, el informe de Pisos.com sugiere en sus conclusiones sobre el encarecimiento del coste de los arrendamientos al que han de hacer frente los inquilinos que «únicamente aumentando la oferta podrán regularse los precios».

Coincide con lo que piensa también el gremio de los agentes de la propiedad inmobiliaria en Segovia, que achacan a un escaso parque de viviendas en alquiler el incremento de las rentas que piden los propietarios, como ha venido advirtiendo su representante, Miguel Tovar. Para los analistas del portal especializado, cuando crezca la oferta empezará a ver «cómo las condiciones que se imponen a los inquilinos dejan de ser tan inflexibles».

La morosidad en la provincia de Segovia experimentó el último año un repunte ligeramente mayor que el que se registraba doce meses antes: el crecimiento de las cantidades adeudadas subió un 1,74% frente al 1,65% en el que el observatorio cifró el aumento en la memoria de 2023. En términos relativos, se trata de una subida inferior al 2,7% que arroja el cómputo global de la región, que a su vez es menor que el ascenso medio nacional del 4,3%, según la información recabada y publicada por la Fundación Alquiler Seguro.