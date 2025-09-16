El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El equipo ganador posa con la alcaldesa de Zarzuela del Monte y los organizadores. El Norte

Los machoteros sí que saben

El equipo Sorpresa y Vida ha sido este año el ganador del concurso que implica a todos los vecinos de Zarzuela del Monte

El Norte

El Norte

Segovia

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:14

El salón municipal de Zarzuela del Monte recibió a los equipos participantes en el juego 'Tú sí que sabes', que lleva diecinueve veranos consecutivos poniendo patas arriba a la localidad machotera e implicando a todos los vecinos.

El juego en sencillo. Los componentes de los equipos, desde niños de años años a adultos, tienen que intentar resolver todas las preguntas y pruebas que preparan Jesús e Higinio, los organizadores de la actividad, y que están relacionadas con Zarzuela del Monte y las localidades cercanas. Los diez mejores equipos de esta decimonovena edición se han repartido 1.125 euros en metálico. El ganador de este año ha sido el grupo Sorpresa y Vida, con 1.590 puntos; el subcampéon, Como Tú Quieras, con 1.506 puntos, y el tercer puesto lo ha ocupado el grupo Vamos Al Lío, Comienza el Desafío, con 1.456 puntos.

Aparte de los premios en metálico, ha habido regalos para todos los equipos participantes (productos de Alimentos de Segovia, libros, ropa deportiva, balones, lotes de ibéricos, sets de vino, cedés de folclore segoviano, etcétera). Gracias a la ayuda de instituciones y entidades (Ayuntamiento, Diputación de Segovia, Junta de Castilla y León, Fundación Cajarural, la Asociación Segovia Sur), y de pequeñas industrias y particulares, esta actividad lúdica y cultural sigue adelante con éxito año tras año.

