Una gala salvaje del deporte segoviano

Luis Javier González Segovia Viernes, 7 de febrero 2025, 22:35 Comenta Compartir

Lo mejor de cuatro décadas del deporte segoviano compartió escenario en el teatro Juan Bravo, un raro momento común para hijos de cada circunstancia, de cada sufrimiento, llámese balón, bicicleta o zapatillas. Los resumió la presidenta de la Asociación Segoviana de la Prensa Deportiva, Elena Gutiérrez: «Los que entrenan mientras otros se divierten para conseguir lo que otros sueñan». Fue una Gala del Deporte que reivindicó mejoras para Segovia en su año como Ciudad Europea del Deporte: «Que nos traiga mejoras, no dejemos pasar otro tren». Y que tuvo un final salvaje, valga el guiño fácil, con la actuación de Isabel Aaiún.

El evento mantuvo la costumbre de no premiar a un deportista sobre el resto, un honor que seguramente hubiera correspondido a Águeda Marqués como debutante olímpica en París 2024 y finalista de los 1.500 metros tras una semifinal épica y dos marcas personales. Fue distinguida por una serie, la Olímpica, junto a Sergio Llorente, entrenador de la delegación mexicana de piragüismo. Una forma de separarla del resto sin hacerlo. De la Serie Oro, como Idaira Prieto, debutante con la selección absoluta de cross en el Europeo; la cuellarana Marina Muñoz, campeona de Europa de triatlón cross; Ángel Velasco 'Lin', campeón de la Copa del Rey de fútbol sala con el Betis; la portera Elena González debutante con la selección absoluta de fútbol sala; y el piragüista David Llorente, entre los mejores de Kayak Cross y en K-1; en ellas rozó plaza olímpica.

La gala aprovechó la efeméride de la 40ª edición para dar 40 nominaciones. No solo a deportistas, sino a uno de los periodistas más veteranos del panorama español, el director del diario As, Alfredo Relaño, Premio Pablo Fierro, premiado por el gremio por su rigor frente al espectáculo. «El deporte es la exaltación de los mejores valores de la especie», resumió, tras decirle a Pedro Delgado, al que acompañó en varias etapas del Tour de Francia, que no tenía antepasados segovianos, que no estaba aquí por eso.

Ver 65 fotos Premiados en la Gala del Deporte de Segovia. Óscar Costa

La serie más numerosa fue la Plata, el encaje de la Gimnástica Segoviana por su ascenso a Primera RFEF. O el de Claudia Corral, como campeona de España sub23 de cross y de 3.000 obstáculos. Como la seleccionada por el combinado nacional sub19 de fútbol sala, Miriam Esteban. Repite el ciclista de montaña Francisco Herrero, campeón de España de ultramaratón. En kickboxing, Sergio de Diego y Marta González. Ángela Rodríguez continúa con su carrera meteórica en tenis de mesa. En frontenis, Jaime Carboneras se proclamó por tercera vez campeón de España. El cuadro lo completan los colegiados Néstor Holgueras que debutó como árbitro asistente de Primera División, y Francisco Marazuela que ha ascendido a la Primera de fútbol sala.

La serie Bronce fue para Sherezade Merino, una de las colegiadas de la Copa de la Reina de fútbol sala, un deporte en el que Marta García ha debutado como entrenadora en el AD Alcorcón, en Primera. También para el espinariego Richi Alonso, seleccionador nacional de balonmano en silla de ruedas, Una nómina que completan José Miguel Madejón, un tenista de mesa tetrapléjico que ganó el bronce en el Torneo Estatal. Rocío Sanz fue subcampeona de España y quinto en del mundo de caza. Y Espacio Tierra se ha proclamado subcampeón de España de tenis por equipos.

Ver 32 fotos Actuación de Isabel Aaiún. Óscar Costa

Para dar 40 premios, se han introducido dos nuevas categorías. La élite reconoce la labor de deportistas de alto nivel sin ningún título en 2024. Como Jorge de Frutos, futbolista del Rayo Vallecano; Jimena Velasco, con 19 años entre las mejores del circuito internacional de Premier Pádel; Eloy de Pablos que milita en la Primera de fútbol sala con Inter Movistar; y Javi Guerra, que sigue en la élite a los 41 años. Es uno de los líderes del palmarés: ganó cuatro premios cuando se designaba al mejor deportista.

La otra novedad, la de veteranos premió al corredor por montaña David López Castán y a los atletas Estefanía de la Calle y José Antonio Arias. La serie Promesa fue para los triatletas Hugo Ramos y Amanda García y el ciclista Raúl Rodríguez .Hubo menciones especiales para el ascenso de la Gimnástica Segoviana femenina a la Primera División Regional y el del CD Coca a Regional Preferente, así como al 50º aniversario de la Travesía de la Mujer Muerta y la labor de Óscar Aldama vinculado al deporte en diferentes disciplinas, que recibió la ovación de la noche. También se premió la trayectoria de la que fuera guardameta internacional de fútbol sala Estela García, al entrenador de fútbol Jesús Bellota y al juez de atletismo, José Manuel Rodríguez 'Rodri'.

Comenta Reporta un error