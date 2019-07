TVE estrena el lunes el reality '7 días sin ellas', en el que las mujeres de Bernuy de Porreros desaparecen una semana Momento en que las mujeres de Bernuy se despiden para marchar a Almería. / RTVE Los protagonistas son ocho grupos de hombres y mujeres de la localidad segoviana CARLOS ÁLVARO Segovia Viernes, 26 julio 2019, 19:57

La 1 de Televisión Española estrena el próximo lunes, 29 de julio, a las 22:40 horas, el programa '7 días sin ellas', el 'reality' que Big Ban Media, compañía perteneciente a Grupo Mediapro, grabó el pasado mes de febrero en la localidad segoviana de Bernuy de Porreros. Se trata de una adaptación del formato distribuido por BBC Studios Distribution Limited, titulado 'The week the women went', que ya cuenta con versiones en países como Canadá, Francia, Dinamarca, Marruecos o Brasil.

'7 días sin ellas' tiene lugar, de forma simultánea, en la pequeña localidad segoviana de Bernuy de Porreros y en Vera (Almería), y muestra la evolución de un grupo de hombres que asumen durante una semana todas las responsabilidades familiares, del trabajo y la comunidad durante la ausencia de sus mujeres. Vera es el pueblo donde se encuentra el complejo vacacional en el que se las mujeres de Bernuy que participaron en el programa pasaron la semana, sin teléfono móvil, mientras sus compañeros, vecinos y familiares se hacían cargo de todo en el pueblo de Segovia.

El episodio que los telespectadores podrán ver este lunes muestra el momento de la partida de las mujeres hacia Almería. Tras varios días de nervios, preparativos, instrucciones y dudas, llega el día de la despedida. Ellas son conscientes del vacío que dejan en el pueblo y de la oportunidad que tienen para centrarse en la convivencia con el resto de las mujeres. Un tiempo de reflexión para dedicarse a ellas mismas, sin interferencias. Mientras, un grupo de hombres tiene que tomar las riendas de sus vidas y sus hogares.

Los protagonistas son ocho grupos de hombres y mujeres que incluyen desde familias con hijos pequeños, algunas con hijos adolescentes, un matrimonio maduro, otro casi adolescente, la misma alcaldesa de Bernuy de Porreros y hasta la dueña de uno de los bares del pueblo, que deja su negocio en manos de un joven de Bernuy.

La aventura

«Ha sido una experiencia estupenda», dijo en su día la alcaldesa de Bernuy de Porreros, Yolanda Benito (PSOE), tras participar en el 'reality'. La regidora es una de las mujeres que viajaron a Vera, aunque ella no tiene pareja y no dejó cámaras en casa. «Fuimos treinta y dos mujeres, aunque no todas participábamos en el experimento. Es un viaje que jamás hubiera hecho y no me arrepiento porque lo hemos pasado genial. Hemos hecho excursiones diarias y ha habido muy buen rollo entre todas».

La aventura tuvo subyugado y patas arriba a todo el pueblo de Bernuy de Porreros, de 750 habitantes, durante dos semanas, el pasado mes de febrero. «Han sido algo más de quince días. La primera semana fue de preparativos. Estudiaron los espacios, hicieron distintas grabaciones en el pueblo. ¡Es increíble el despliegue y el trabajo que conlleva! La segunda semana fue la del viaje y las grabaciones en las casas, y, luego, los técnicos han estado dos o tres días más. Hemos pasado un invierno muy entretenido; agitado, pero entretenido», contaba la regidora. Sobre los hombres que se quedaron al cargo de las casas o negocios, la alcaldesa dice que superaron la prueba sin demasiados problemas. «Por lo que sé, se han desenvuelto bien».

Una de las exigencias de la productora para que la grabación se desarrollara con la mayor naturalidad posible era guardar el secreto. De hecho, los protagonistas están obligados a mantener la confidencialidad hasta que el programa se emita. Los vecinos de Bernuy de Porreros esperan con ansiedad que llegue el lunes por la noche.