El Consistorio de Bernardos dice que el nuevo puente del Eresma lo habría evitado una obra en 2006 Cartel que anuncia el corte para vehículos pesados. / E. N. El Ayuntamiento bernardino se congratula por el anuncio de la licitación del proyecto que hizo el presidente de la Diputación en el pleno EL NORTE Segovia Martes, 5 marzo 2019, 12:25

El Ayuntamiento de Bernardos se congratula por la construcción de un nuevo puente sobre el Eresma en la carretera de Carbonero el Mayor, aunque discrepa respecto a la información que ha publicado la Diputación Provincial de Segovia sobre las actuaciones llevadas a cabo desde 2016. Esta información «es parcial, pues no recoge toda la 'historia' reciente del Puente Piedra», añade, «al omitir que en los anteriores Planes de Carreteras en las que estuvo incluido este puente y no se ejecutó ningún tipo de obra, fuera de las meras tareas de mantenimiento». Debería remontarse al año 1999 para dar «veracidad» a la noticia, destaca el Ayuntamiento bernardino, «pues demostraría que si se hubiera intervenido en el año 2006, tal como estaba previsto inicialmente, no sería necesario construir, posiblemente, un nuevo puente».

Según el Consistorio, eso se desprende de la nota informativa de la propia Diputación, que dice que «en la época previa a la redacción del Plan, el pavimento del puente no presentaba ningún agrietamiento ni desperfecto. Sin embargo, el notable incremento del tráfico pesado en el puente actual venía deteriorando progresivamente la infraestructura, con la aparición de grietas en el pavimento, desplomes en los muros de acceso y agotamiento de la estructura. Un problema que se ha agravado en los últimos tres años».

Lamenta el Ayuntamiento de Bernardos que durante la contestación al ruego formulado por el diputado del PSOE y alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, José Luis Vázquez, en el pleno ordinario de febrero, «el presidente parece buscar como culpable del problema creado al alcalde de Bernardos 'por haber venido aquí muchas veces y nunca ha hablado del puente'», y se pregunta quién es el titular de la carretera y qué administración tiene personal técnico y operativo para el mantenimiento y conservación. «Ambas preguntas tienen una sola respuesta –agrega–, la Diputación Provincial de Segovia. No es cuestión de buscar culpables sino de solucionar un problema».

Apunta el Consistorio bernardino que «la señalización e información instalada en la carretera, hasta el momento actual, sigue siendo muy deficiente, a título de ejemplo, la instalada fuera del casco urbanode Carbonero el Mayor», ya que «sigue sin informar de itinerarios alternativos, un grave problema para los conductores que no sean conocedores de la zona».

Insiste además en «la alarma» creada entre vecinos, empresas y ayuntamientos, «basada en la incertidumbre y el temor a que la solución se meta en un cajón y, con el paso del tiempo, se olvide, porque los precedentes así lo indicaban», aunque matiza que la última información «nos da confianza y a la vez estar expectantes a que se cumplan las actuaciones en los plazos señalados».