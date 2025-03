El «acoso» por aparcar en la acera de sus chalés en un pueblo de Segovia

Luis Javier González Segovia Lunes, 17 de marzo 2025, 13:53 Comenta Compartir

Una decena de vecinos de Encinillas han sido recientemente denunciados por aparcar el coche encima de la acera de sus viviendas, un hábito que llevan haciendo toda la vida para facilitar el tránsito en una pequeña urbanización de un pueblo de 350 habitantes. Sus sospechas apuntan a las llamadas reiteradas de un vecino, lo que ha multiplicado en los últimos meses las patrullas, que acuden «casi a diario» a un lugar en el que rara vez paraban. «No creo que haya tanta Guardia Civil como la que tenemos nosotros en ninguna zona de narcos», resume uno de los vecinos que ha redactado un escrito a la Subdelegación del Gobierno por lo que ven como un «acoso». Y por el temor a recibir decenas de denuncias, pues están llegando ahora las de octubre y no recibieron entonces ningún boletín con la infracción.

La calle Tramontana es de sentido único y los vecinos se organizaban dejando un espacio libre para dejar el estacionamiento libre al residente de enfrente. «Los que no tenemos sitio en nuestro lado, aparcamos en la entrada de nuestro garaje, encima de la acera. Lo llevamos haciendo un montón de años, nadie se ha quejado».

La Subdelegación del Gobierno en Segovia confirma que analizará la situación en Encinillas con la Guardia Civil

Este vecino recibió una multa por estacionar en la puerta de su casa en octubre. Cuando lo expuso en el grupo de vecinos, salieron otros: «A mí también me ha pasado, yo creía que era el único». Son ya diez denunciados, alguno con más de una. La Subdelegación del Gobierno en Segovia confirmó la recepción del escrito y asegura que lo analizará con Guardia Civil, pero no concretó el número de denuncias recibidas.

Los vecinos apuntan, por un lado, a la «mala leche» del alertante. «Si te molesta el coche, puedes avisar y, lógicamente, no lo voy a volver a poner para evitar problemas». Por otro, a que las denuncias no se informaran en el momento. «Si no nos avisáis de que estamos haciendo algo mal, ¿cómo lo vamos a saber?» Las notificaciones llegaron en febrero, pero las denuncias se remontan hasta el 14 de octubre; hay otras del 3 al 14 de noviembre.

Los vecinos apuntan «presuntamente» en el escrito a un vecino de la propia urbanización. «Debe de estar llamando a la Guardia Civil día sí y día también». El desfase entre la infracción y el boletín plantea un escenario de incertidumbre para el que los denunciados piden amparo a la Subdelegación. «No nos deja nadie ningún boletín, por lo que ningún vecino tiene constancia de que le han denunciado; por tanto, sigue dejando el coche en la puerta de su casa. ¿Cuántas denuncias nos van a llegar a cada vecino? No sabemos si cinco, diez o cincuenta».

Una pequeña urbanización

Los denunciados crearon un grupo y secundaron ese escrito. «Siguen saliendo, hay gente que ni siquiera está en el grupo, la están denunciando y no lo sabe». Se trata de una pequeña urbanización que no supera los 50 chalés, así que en torno a una cuarta parte de los vecinos ya tiene la multa en casa. La mayoría están centradas en la calle Tramontana —han sido multados casi la mitad de sus residentes— pero también han aparecido en otra vecina, la calle Mistral. En el documento, presentado a finales de febrero, adjuntaron las denuncias, de 200 euros cada una, recibidas hasta el momento. Las aceras sirven para acceder a los chalés, no forman parte del tránsito habitual del pueblo, solo rodean una serie de viviendas.

Tanto los denunciados como los que han visto de primera mano la amenaza han dejado de aparcar ahí. Pero son chalés que reciben muchas visitas familiares. De hecho, alguna de las multas se las ha llevado el visitante. «En cuanto ve un coche, el vecino llama automáticamente. En un mismo día, han venido hasta en dos o tres ocasiones». El espacio en los garajes es limitado para familias que en muchos casos tienen más de un vehículo, así que la alternativa es dejarlo en un pequeño aparcamiento junto a una cancha de tenis.

«El problema es que ahora como todos los vecinos lo dejamos ahí, ya casi no hay». A unos 200 metros de sus casas. La alternativa es otra urbanización vecina donde no hay problemas. O acabar con la cortesía por la que empezó todo y no dejar el hueco libre al de enfrente. «Ahora ya lo hemos hablado con el resto de vecinos y aparcamos donde podemos. No me voy a jugar otra multa».

La normativa sostiene las multas, pero los vecinos apelan al sentido común. «Si nos ponemos tiquismiquis, el pueblo es una carretera de doble sentido y todos los días están aparcando en uno de los sentidos. Cuando un coche baja y otro sube, uno se tiene que esperar para que pueda pasar el otro. Y ahí no han puesto ninguna denuncia. ¿Molesta más el de la urbanización que el que pasa por el centro del pueblo?» Sospechan de un vecino. «Hace un par de años estuvo dando la barrila al alcalde para que nos denunciara». Pero ante la falta de información, corren rumores de todo tipo que señalan desde la Guardia Civil a pueblos cercanos.

Más allá de las mutas, ha enrarecido la convivencia. Y la comodidad. Por eso hablan de acoso, por la reiteración de las denuncias. «Ahora llego para descargar la compra y tengo que estar pendiente de este tipo por si llama a la Guardia Civil, o que yo me despiste mientras estoy en casa. Porque alucino con la presencia policial. ¿No tenéis nada mejor que hacer?» La respuesta que le han dado algunos agentes es que si hay una llamada tienen que atenderla. En el escrito había siete denunciados y nueve multas; en los últimos días han aparecido otros dos. Una espada de Damocles pende sobre Encinillas, el pueblo de 350 habitantes con problemas para aparcar. ¿Cuántas denuncias quedan por llegar?

