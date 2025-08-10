Un abrazo simbólico para proteger a un río en tres pueblos de Segovia Decenas de personas forman cadenas humanas en Cuéllar, Aguilafuente y Muñoveros, que se unieron a la convocatoria 'Abrazo al agua'

Mónica Rico Cuéllar Domingo, 10 de agosto 2025, 12:17 Comenta Compartir

El río Cega fue ayer protagonista en tres puntos de la provincia de Segovia donde vecinos de Cuéllar, Aguilafuente y Muñoveros se unieron para lanzar un mensaje de compromiso con la defensa del agua. Bajo el lema 'Abrazo al agua', decenas de personas participaron en esta convocatoria simbólica que pretendía visibilizar la creciente amenaza que sufre este afluente del Duero, esencial para el ecosistema de la zona y la vida de sus habitantes.

En los tres municipios se formaron cadenas humanas en diferentes tramos del río, como gesto de cariño y protección hacia un recurso que aseguran es cada vez más escaso y contaminado. Además de recordar la importancia vital del agua, en cada acto se leyó un manifiesto común que conectó esta acción local con causas globales. El texto hacía referencia incluso a escenarios de conflicto como Gaza, donde también estaba previsto realizar un 'abrazo al agua' como acto simbólico de paz y solidaridad.

La convocatoria en Muñoveros fue promovida por la Asociación en Defensa del Agua y del Aire CEGA y tuvo lugar junto a la fuente de Los Arrieros, «la única del pueblo que aún es potable», recordaron los convocantes. «Nuestros acuíferos están contaminados por nitratos desde hace años», señalaron, denunciando así uno de los problemas más graves que afectan al municipio y al entorno del río.

En Aguilafuente, la acción se llevó a cabo en el paraje de Las Fuentes, un entorno natural de gran valor simbólico y ambiental. La cita fue organizada por la plataforma Cega, el Río que nos une, el colectivo Sí a las Fuentes del Cega y la agrupación Aguilucha Desarrollo Rural, que reivindicaron la necesidad de un modelo de desarrollo sostenible que no comprometa los recursos hídricos.

Por su parte, en Cuéllar, el abrazo tuvo lugar junto al Puente Segoviano. Allí, las asociaciones Cegafest, Cega el Río que nos une y El Espadañal pusieron el foco en una de las principales amenazas actuales para el Cega: la tercera fase del proyecto de recarga del acuífero del Carracillo, que implicaría un trasvase de agua desde el río y desde acuíferos situados bajo los pinares, como el Común Grande de las Pegueras o los pinares privados de Gomezserracín, hacia explotaciones agrícolas de regadío intensivo.

Durante los actos se denunció también el deterioro generalizado de los ecosistemas acuáticos debido a actividades humanas. Las causas: la expansión de la ganadería intensiva, la agroindustria, la contaminación por plásticos, las minas o la polución del aire. Todas ellas ponen en riesgo la calidad del agua y la supervivencia de las especies que habitan en ríos y acuíferos.

