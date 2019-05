CICLISMO Juan Carlos Fernández gana la IV Vuelta Máster a Salamanca en una accidentada etapa final Juan Carlos Fernández entra primera en la meta. / María Serna El ciclista madrileño del Orquín venció también en una tercera etapa marcada por una gran caída que hizo reducir los kilómetros REDACCIÓN / WORD Salamanca Lunes, 20 mayo 2019, 11:22

Dominio total para el ciclista Juan Carlos Fernández, del equipo Orquin, en la IV edición de la Vuelta Máster a Salamanca que se ha disputado este fin de semana en tierras salmantinas. El ciclista madrileño se impuso también ayer en la tercera etapa de la ronda, la más larga de la vuelta con salida en Santa Marta de Tormes y llegada a la capital charra, después de que también venciera en la primera etapa en Cabrerizos y de que en la crono de Carbajosa fuera segundo. Junto a Fernández, la abulense Sonia Pato se llevaba la victoria en la categoría femenina.

La etapa estuvo marcada por una gran caída que hizo que el pelotón en masa llegara junto a la calle San Pablo de Salamanca. La etapa, prevista sobre 97,2 kilómetros de recorrido tuvo que ser reducida en varios kilómetros al ser neutralizada la carrera tras una caída.

Caída con moto de por medio

Tras el segundo paso de montaña se producía una montonera en la que se veía involucrada también una moto de enlace. Producto de ello, un corredor tuvo que ser trasladado al hospital y otros dos también tuvieron que ser atendidos por el médico, lo que obligó a suspender la prueba durante unos treinta minutos, por lo que se decidió acortar el recorrido. Fernández afrontaba la tercera y última etapa con apenas veinte segundos de ventaja respecto al Norinver Miguel Andrés. Es cierto que el Orquín se perfilaba como el equipo más fuerte, pero Andrés también se había mostrado fuerte el sábado y el conjunto gallego también llegaba con corredores de mucho nivel. Santa Marta daba la salida con su alcalde, y parte de la corporación municipal, al frente, La etapa salía nerviosa, con constantes escarceos, aunque el pelotón no dejaba que ningún corredor se escapara. Era ya en el primer premio de montaña, tras pasar Las Veguillas, cuando se desataban las hostilidades. Miguel González coronaba por delante de André Santos y de Ibon Garmendia, que defendía el título del año pasado.

Sin embargo, no se abría el hueco suficiente. Era a punto de coronar el puerto de Frades de la Sierra, cuando Rubén Fernández, del Norinver se marchaba en solitario. El corredor cogía más de medio minuto, pero era entonces cuando se producía la caída múltiple y el jurado técnico se veía obligado a parar la carrera hasta la reincorporación del médico.

Tras reanudarse, Fernández salía con esos 35 segundos, pero finalmente, y con sólo 19 kilómetros por delante el pelotón le echaba el guante.

En la calle San Pablo se imponía la lógica y Fernández superaba en el esprint precisamente a Miguel Andrés, calcando los dos primeros puestos de una general cuyo podio lo cerraba Javier Hernández, ganador de la crono.

En el bando charro, el HyD Abel Nieto era el primer salmantino, mientras su compañero Juan Trapiello se llevaba el título en M60 y Jesús Prieto era segundo en M50 siendo ambos profetas en su tierra.

Juan Carlos Fernández, agradecido

El vencedor de dos etapas y de la general, Juan Carlos Fernández, del Orquín, no ocultaba su satisfacción tras la etapa y señalaba que «la verdad es que no se ha dado nada mal. Ayer ganamos, hoy hemos vuelto a ganar, por la tarde segundos y a salir de boca. Sabía que se podía hacer bien pero no tanto y todo gracias a mi equipo. Ayer un gran trabajo, hicimos un abanico y nos salió de lujo. Luego la crono y hoy el trabajo para controlar la etapa también ha salido».

«En un principio era dejar una escapade que no fuera gente importante de la general. La caía nos ha trastocado un poco porque llevábamos un corredor que lo llevábamos cerquita. Nos ha tocado aplicarnos en los últimos kilómetros a tope y ya en Salamanca hemos entrado bastante fuerte y hemos podido lograr la victoria», añadió.

Aquí todas las clasificaciones:

http://edosof.com/files/2019/33_31_portada_Resultados%20Finales.pdf