FÚTBOL - Segunda B Inolvidable rival en la memoria unionista Antonio Paz, segundo por la derecha, capitán de Unionistas en 2014 en el partido ante la Cultural Leonesa. / ELNORTE El primer capitán de Unionistas recuerda el primer duelo ante la Cultural Leonesa del Memorial UDS de 2014 JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 28 septiembre 2018, 13:10

Fue quizá el primer gran encuentro de Unionistas de Salamanca en su corta pero exitosa historia. Fue el I Memorial UDS que se disputó el 25 de septiembre de 2014 y el primer partido que Unionistas jugaba además en la que sería su casa esa primera temporada de competición, en el Rosa Colorado. Ahora poco más de cuatro años después, Unionistas vuelve a recibir a la histórica Cultural Leonesa, ahora en Las Pistas y como rivales de la misma categoría.

Por aquel entonces, Unionistas se preparaba para debutar en Provincial en el primer año de competición y se enfrentaba a una Cultural en Segunda B. Cuatro temporadas después, Unionistas ha logrado tres ascensos hasta llegar a la categoría de bronce, mientras que el club leonés ha llegado incluso a pasar por Segunda la pasada temporada para perder al final de la misma la categoría que quiere recuperar por la vía rápida.

Ese primer encuentro terminó con victoria por 2-0 de Unionistas con goles de Nacho Sánchez (min. 31) y Antonio Paz (min. 70). Precisamente este último, ejerció ya capitán ante la Cultural -fue el primer capitán de la entidad- y hace solo unos días el club confirmaba que vuelve a la disciplina de Unionistas -sin dejar su parcela como jugador en el CDPeñaranda de Regional- para forma parte de la secretaría técnica del club.

Paz, que logró los dos primeros ascensos de USCF a Regional y Tercera División, señala que «vuelvo al club aunque nunca me haya ido, nunca te puedes ir de Unionistas. El curso pasado ya era delegado del alevín A y ésta lo soy del Infantil B, ahora ya lo hago de forma oficial dentro de la secretaría técnica de fútbol externo». Esto, traducido a 'lenguaje' más de la calle es «básicamente ver fútbol e intentar localizar ese jugador joven que pueda interesar al club en un futuro, de Salamanca o zonas cercanas. Contamos con un amplio listado de jugadores para seguir, así que voy a tener trabajo». La 'oferta' le llegó directamente de Gorka Etxeberria: «Me había visto en Tarazona durante el play-off comentando el partido en la radio, sabía que había sido importante en el club y hablamos de lo que podía ofrecer yo a Unionistas», dice.

De aquel primer partido ante la Cultural, Paz lo recuerda «todo muy oscuro (ríe). Apenas había iluminación en el Rosa Colorado. Era un entrenamiento más pero era especial, un rival de Segunda B, el primer partido en el que iba a ser nuestro campo y en el que hubo mucha gente, el Memorial UDS con lo que significaba... A nivel individual recuerdo muchos balones aéreos ante Ballesteros. La Cultural vino con muchos titulares al partido. Ya vimos que en ese campo tan pequeño y con ese césped no se iba a poder jugar mucho al fútbol».

Solo cuatro años después, los dos equipo se vuelven a ver las caras:«Si nos lo dicen en ese momento no lo hubiéramos creído. Quizá sí soñado, pero nada más», reconoce el primera capitán de Unionistas, que ve aún muchas diferencias entre los dos proyectos. «Ahora somos los dos de Segunda B, pero las diferencias económicas son abismales. Pero al final es un once contra once en Las Pistas, un campo pequeño, de dos equipos con urgencias, aunque para mí muchas más las que trae la Cultural por lo que quieren lograr y por cómo lo han empezado, para mí un equipo que debería llevar 15 de 15», esgrime.

Para Antonio Paz, el inicio liguero de Unionistas entra dentro de lo esperado. «Con los partidos de Copa de por medio, el club todavía no esta preparado ni por plantilla con tanta lesión ni por logística para sobrevivir a tantos encuentros seguidos. Los jugadores apenas podían descansar y estaban muy cansados. Todos tenemos muy claro que el objetivo debe ser la salvación y que eso pasa por ser muy fuertes en Las Pistas. Es una categoría muy dura, con todo muy igualado», apunta.

Piojo, nuevo capitán

Por último, el primer capitán de la historia de Unionistas valora así a quien ha recogido el testigo esta temporada tras no poder continuar Chamorro:«Piojo es un líder nato. Ha pasado por vestuarios de un nivel altísimo, ha aprendido de muy buenos capitanes, y es respetado dentro y fuera del campo. Además es de Salamanca, 'mamó' la UD Salamanca y ahora se ha impregnado de los valores de Unionistas. No puede haber mejor capitán que Piojo ahora mismo», finaliza.