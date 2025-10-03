El Honoris Causa de Nadal: la «anomalía» del primer título para un deportista en la pista central del saber

Hay un dicho universitario y salmantino por excelencia: «Quod natura non dat, Salamantica non praestat». Traducido como 'lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta', es un lema universal del estudio salmantino que viene a decir que sin cualidades y talento natural no hay estudios que valgan. Una forma de reconocer que la Universidad salmantina, a pesar de su prestigio, sólo 'da clases' y no puede suplir la falta de capacidades. Y de capacidades y prestigio va el Honoris Causa a Rafa Nadal, recuerda SalamancaHoy.

El legendario tenista, uno de los mejores deportistas españoles y mundiales de la historia, se ha convertido en el primero de su 'ciencia' que recibe la máxima distinción de la ocho veces centenaria universidad salmantina. El hecho arrastra desde su origen controversia sobre la idoneidad de lo que se ha reconocido como una operación de imagen; ecos que todavía resuenan el día de su entrega en un paraninfo lleno y que, no lo olvidemos, fue aula universitaria.

Los méritos del tenista balear están ahí y son de sobra conocidos. Si atendemos a su palmarés, es imposible negarle casi cualquier reconocimiento. Los tiene todos: desde sus 22 títulos de Grand Slam a los 14 Roland Garros, las cinco Copa Davis, el Príncipe de Asturias, los oros olímpicos... y también el aprecio de un país entero y de todo el mundo que han admirado su desempeño esforzado y épico no falto de una destacada fortaleza mental. Con ellos ha llegado hasta el paraninfo donde tradicionalmente han sido otras las cualidades premiadas.

Rafa Nadal en cifras Rafael Nadal Parera 3 de junio de 1986 Manacor (Mallorca) Palma Líder Único tenista en la historia que ha sido el número uno del mundo en tres décadas diferentes: 2000, 2010 y 2020 Nº1 Nº2 160 209 semanas seguidas semanas seguidas Títulos Ha conseguido triunfar en las tres superficies y ganar todos los grandes torneos 22 Pista dura Grand Slam Hierba 4 25 92 Total: 92 títulos 63 Arcilla 36 Masters 1000 Grandes campeonatos Roland Garros 14 4 US Open 2 Golden Slam Wilmbeldon 2 Open de Australia 5 Copa Davis 2 El Golden Slam se consigue al ganar los cuatro grandes torneos y una medalla olímpica Oros olímpicos Partidos Victorias Derrotas Totales 228 1.080 Masters 1000 Grand Slam 90 44 410 314 Otros premios Durante su carrera ha acumulado muchos otros premios y reconocimientos tanto nacionales como internacionales 5 5 1 Nº 1 ATP en 5 ocasiones (2008, 2010, 2013, 2017 y 2019) A la Deportividad Stefan Edberg en 5 ocasiones (2010, 2018-21) Favorito de los Aficionados en 2022 1 1 1 Regreso del Año en 2013 Jugador Más Mejorado Del Año en 2005 Irrupción del Año en 2003 1 2 1 Príncipe de Asturias en 2008 Personalidad BBC Deportiva del Año en 2010 Campeón de Campeones L’Equipe en 2010 y 2013 1 1 1 Doctor Honoris Causa de la Universidad Europea de Madrid en 2015 Gran Cruz de la Real Orden del Dos de Mayo en 2020, la mayor distinción civil de Madrid La Universidad Politécnica de Madrid le dará el Honoris Causa en marzo de 2026. Dice el 'padrino' de Nadal para la entrega este viernes del doctorado 'Honoris Causa' por la Universidad de Salamanca, Ricardo Canal, que el legendario campeón de tenis encarna valores humanos como «la disciplina y el trabajo en equipo, la humildad y la sencillez» que, junto con el «compromiso con la excelencia», le hacen acreedor del máximo reconocimiento de la universidad más antigua de España. «Quod natura non dat, Salamantica non praestat»: cualidades y talento natural aquí no faltan, pero es la primera vez que se celebran los méritos del músculo y el sudor y no los del intelecto.

Una «anomalía» en el primer mandato del rector

La Universidad de Salamanca entra con esta distinción en una nueva era. Durante más de un siglo, el 'honoris' ha estado reservado a las mentes más privilegiadas del mundo. Tras un cambio normativo que otorgó la famosa autonomía universitaria a estas instituciones, en 1922 Santa Teresa de Jesús estrenó la lista de doctorados honoríficos de la Usal, ya considerada esta como la máxima distinción posible.

Después han venido muchos más, más de 160, a lo largo del siglo XX y en el primer cuarto del XXI. La lista más reciente, la de este siglo, es una buena muestra del perfil de los galardonados. Un perfil que Nadal rompe en lo que algunos consideran una «anomalía», especialmente entre los más críticos con el actual rector, Juan Manuel Corchado.

No tiene Nadal tampoco, ni ha tenido, vinculación alguna con la Universidad ni con Salamanca y parece que una vez reciba su título tampoco tendrá proyectos conjuntos. Sin embargo, se considera que los valores de Nadal coinciden con los ideales de la escuela salmantina, nada menos. «Ahí se encuentra la conexión con la Universidad y el extenista», ha defendido su 'padrino'.

«Darle el honoris a un premio Nobel prestigia a la Usal, dárselo a Nadal le prestigida sólo a él, no a la universidad»

Tampoco hay muchos deportistas españoles que tengan este tipo de reconocimientos, que se estilan más en las universidades privadas. Ni hay tradición de estudios deportivos en la Usal, cuya estructura en esta rama del conocimiento es mínima con un puñado de profesores que apoyan las titulaciones educativas: dos titulares, dos asociados, dos permanentes y un ayudante doctor cuenta el área de educación Física y Deportiva para Salamanca, Ávila y Zamora. Ningún gran deportista salmantino ha recibido tampoco el honoris, ni siquiera los olímpicos.

«La Universidad de Salamanca le otorgará todo su prestigio a Nadal y la institución disfrutará por un instante de la imagen del deportista», lamenta el doctor José María Díaz, uno de los que se opusieron al nombramiento porque «darle el honoris a un premio Nobel prestigia a la Usal, dárselo a Nadal le prestigida sólo a él, no a la universidad».

A pesar de ello, la insólita propuesta hizo camino justo cuando el campeón balear enfilaba el final de su carrera, un momento oportuno. Nadal ya tenía un honoris de 2015 y tiene 'esperando' otro que le entregarán a comienzos de 2026, pero el de Salamanca ocupa un lugar central tras su retirada. La Usal no ha ocultado que en su designación hay una estrategia y una operación para ligar la imagen de Nadal a la de la Usal. Coincide con los primeros meses del mandato de Corchado como nuevo rector, en medio de la polémica sobre las autocitas en sus artículos como investigador, que ya había estallado cuando se lanzó la candidatura.

Premios Nobel y genios mundiales

La lista de 'honoris' de la ocho veces centenaria institución engrosará este viernes con Nadal, su primer campeón de una especialidad deportiva, un palmarés lleno como pocos de premios Nobel y genios de las artes, las letras, la ciencia y la política.

Con los datos en la mano, buena parte de los 'honoris' de la Universidad son premios Nobel, como el fisiólogo japonés Shinya Yamanaka, los escritores José Saramago y Mario Vargas Llosa; el presidente de Costa Rica y Premio de la Paz, Óscar Arias; o la próxima, la genetista francesa Emmanuelle Charpentier. La científica gala ha compartido trámite con Nadal y, aunque se le entrega en una ceremonia separada, su candidatura se presentó y votó el mismo día. Lo que ocurrió es buena prueba del debate que se ha abierto en la institución.

El 20 de enero de 2025, el claustro de Doctores, órgano por el que pasa la aprobación de los 'honoris', estudiaba las dos propuestas de Nadal y Charpentier. En estos casos, la votación es casi siempre un trámite, pero ocurrió algo al margen de lo habitual: un tercio de los doctores votó en contra de conceder el título al tenista.

Aunque pasó el corte de lejos, el resultado tenía pocos o ningún precedente. Nadal obtuvo 177 a favor y 91 en contra, muy lejos de la apabullante mayoría que logró Charpentier: 263 votos a favor, dos en contra y tres en blanco. Curioso que Charpentier tenga 19 doctorados Honoris Causa por universidades de todo el mundo (más que Nadal títulos de Roland Garros), además del Princesa de Asturias y el Nobel.