FÚTBOL - Segunda B Guille Vallejo y Dan Ojog, ilusionados con el proyecto del CD Guijuelo Guille Vallejo y Dan Ojog posan con la elástica del CD Guijuelo. / Foto: CDG El club chacinero presenta al portero procedente del Real Valladolid y al central moldavo, que llega desde el Burgos CF JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 17 julio 2019, 13:49

El CD Guijuelo ha presentado esta mañana a dos de sus nuevos jugadores para la temporada 2019-2020, la que será la 15ª del club en la categoría de bronce del fútbol nacional. Se trata del portero Guille Vallejo, que llega procedente del Real Valladolid, y del central Dan Ojog, que llega desde el Burgos CF.

Vallejo ha expresado que «vengo con mucha ilusión a este proyecto. Estuve ya hace un par de temporadas en el club y me demostraron mucho cariño tanto la afición como compañeros y era una espinita que tenía clavada». En cuanto a sus virtudes, dijo que «soy un portero sobre todo seguro, ágil bajo palos y con buena salida del balón. Creo que la seguridad es mi principal característica». Y sobre los retos de la temporada añadió que «creo que tenemos un equipo muy competitivo capaz de luchar por todo».

Por su parte, el central Dan Ojog, nacido en Moldavia hace 24 años, significó que «estoy muy contento por la confianza que han depositado en mí desde el club y espero devolverla. El Guijuelo es un cllub humilde, cercano, me encantó el proyecto que me propusieron y aquí estoy feliz y muy ilusionado». El defensa moldavo añadió que «soy central, potente y me gusta ir al cruce rápido, tengo buena salida del balón ». De la actual plantilla del equipo chacinero «conozco a pocos jugadores, a los que sí tienen mucha hambre de fútbol para sumar para el equipo».