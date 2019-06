Fútbol - Segunda B David Torres espera la llamada del Salamanca CF para saber si está en los futuros planes David Torres. / J. G. El punta llegó a la entidad en el tramo final de la competición tras la desaparición del Ontiyent JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Sábado, 22 junio 2019, 18:47

El delantero David Arenas Torres, conocido como David Torres, continúa sin noticias del Salamanca CF desde que terminó la temporada hace ya un mes. El punta llegó a la entidad en el tramo final de la competición tras la desaparición del Ontiyent, algo que le permitió incorporarse al club del Helmántico con el permiso de la Federación Española de Fútbol para terminar disputando a la órdenes de Antonio Calderón un total de 6 encuentros, todos ellos como titular en los que logró dos goles.

David Torres dejó un buen sabor de boca en la afición -el equipo no tenía 9 de referencia hasta su llegada- y ahora espera la llamada del Salamanca CF, que por ahora no le ha comunicado si cuenta o no con él para el próximo curso.

El alicantino tiene una gran predisposición para poder continuar en el club «porque en el poco tiempo que estuve allí me adapté bien y me han dejado huella. Si nos ponemos de acuerdo me encantaría seguir en el Salamanca CF», expresa David Torres sobre su futuro, que añade que «estoy expectante para una llamada que espero para la próxima semana», finaliza el veterano jugador alicantino.