Trilli entra en el lateral derecho ante el Sporting

LaLiga Hypermotion Jornada 10 D19/10 · Árbitro: Jon Ander González Esteban
Valladolid
16:15h.
Sporting
VLL
SPO
Valladolid
Domingo, 19 de octubre 2025, 15:10
15:16
El partido, ya lo saben, ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia
Ambos equipos llegan tras recuperar una buena dosis de autoestima en la última jornada; el Sporting, con triunfo que cortó una racha de derrotas en el estreno de Borja Jiménez en el banquillo, y el Pucela por su triunfo en el derbi ante el Burgos
Las novedades te las hemos contado en la previa .
15:14
También Borja Jiménez ha dado ya su once, con lo esperado ya que cuenta con lo justo por bajas como la de Kevin, sancionado
🔴⚪ 𝑬𝒍 𝒐𝒏𝒄𝒆.— Real Sporting (@RealSporting) October 19, 2025
⌛ #RealValladolidRealSporting
👊🏻 ¡𝑷𝒖𝒙𝒂! pic.twitter.com/V8NpyHniNZ
15:13
Ya tenemos alineación del Pucela, que esta tarde introduce dos cambios obligados con respecto a los once que jugaron de inicio en El Plantío burgalés.
Las bajas de Alejo, por sanción y Sergi Tenés, por molestias físicas, las cubre el técnico con Trilli en el lateral derecho y Chuki en la media punta
ONCE ▪ 1️⃣1️⃣— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) October 19, 2025
¡A dejarse la piel en casa! ¡Jugamos todos!#RealValladolidRealSporting #11RVpic.twitter.com/GnoYbTlavc
15:11
Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del partido que enfrenta a Real Valladolid y Sporting de Gijón, correspondiente a la décima jornada del campeonato.
Guillermo Almada
4-2-3-1
Guilherme Sousa Carvalho Fernandes
portero
Álvaro Pérez Campo
defensa
Pablo Tomeo
defensa
David Torres
defensa
Guille Bueno
defensa
Víctor Meseguer
centrocampista
Stanko Juric
centrocampista
Peter Federico González Carmona
centrocampista
Iván San José Cantalejo
centrocampista
Stipe Biuk
centrocampista
Juanmi Latasa
Delantero
Borja Jiménez
4-2-3-1
Orlando Rubén Yáñez Alabart
portero
Guille Rosas
defensa
Pablo Vázquez
defensa
Lucas Perrin
defensa
Diego Sánchez
defensa
Justin Smith
centrocampista
Álex Corredera
centrocampista
Jonathan Dubasin
centrocampista
César Gelabert
centrocampista
Gaspar Campos
centrocampista
Juan Otero
Delantero
0%
VLL
0%
SPO
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
