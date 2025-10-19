El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

LaLiga Hypermotion Jornada 10 D19/10 · Árbitro: Jon Ander González Esteban

Escudo Real Valladolid Club de Fútbol

Valladolid

16:15h.

Sporting

Escudo Real Sporting de Gijón
VLL

SPO

Trilli entra en el lateral derecho ante el Sporting

Almada no introduce más cambios en el once del Pucela, sin Sergi Tenés finalmente en la convocatoria

Minuto a minuto

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Domingo, 19 de octubre 2025, 15:10

15:16

El partido, ya lo saben, ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia

Ambos equipos llegan tras recuperar una buena dosis de autoestima en la última jornada; el Sporting, con triunfo que cortó una racha de derrotas en el estreno de Borja Jiménez en el banquillo, y el Pucela por su triunfo en el derbi ante el Burgos

15:14

Alineación del Sporting

También Borja Jiménez ha dado ya su once, con lo esperado ya que cuenta con lo justo por bajas como la de Kevin, sancionado

15:13

Alineación del Real Valladolid

Ya tenemos alineación del Pucela, que esta tarde introduce dos cambios obligados con respecto a los once que jugaron de inicio en El Plantío burgalés.

Las bajas de Alejo, por sanción y Sergi Tenés, por molestias físicas, las cubre el técnico con Trilli en el lateral derecho y Chuki en la media punta

15:11

Real Valladolid vs Sporting

Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del partido que enfrenta a Real Valladolid y Sporting de Gijón, correspondiente a la décima jornada del campeonato.

Alineación y estadísticas

Guillermo Almada

4-2-3-1

Alineación

Guilherme Sousa Carvalho Fernandes

portero

Álvaro Pérez Campo

defensa

Pablo Tomeo

defensa

David Torres

defensa

Guille Bueno

defensa

Víctor Meseguer

centrocampista

Stanko Juric

centrocampista

Peter Federico González Carmona

centrocampista

Iván San José Cantalejo

centrocampista

Stipe Biuk

centrocampista

Juanmi Latasa

Delantero

Borja Jiménez

4-2-3-1

Alineación

Orlando Rubén Yáñez Alabart

portero

Guille Rosas

defensa

Pablo Vázquez

defensa

Lucas Perrin

defensa

Diego Sánchez

defensa

Justin Smith

centrocampista

Álex Corredera

centrocampista

Jonathan Dubasin

centrocampista

César Gelabert

centrocampista

Gaspar Campos

centrocampista

Juan Otero

Delantero

Estadísticas

0%

SPO

VLL

0%

SPO

SPO

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

