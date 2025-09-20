Hace más de un siglo ya existió otro Valladolid FC

Imagen de uno de los primeros partidos celebrados en el campo de la Sociedad Taurina, donde jugó el primer equipo con el nombre de la ciudad. Después lo hicieron la Real Unión Deportiva y el Real Valladolid.

Cuando apenas quedan dos años para que el Real Valladolid cumpla su primer siglo de vida –se fundó el 20 de junio de 1928–, hoy traemos a esta sección el hecho curioso de que hace exactamente 113 años ya hubo otro equipo con el nombre de la ciudad que en 1912 fundó don Julio Alonso, el primer gran sportman vallisoletano, pues además de avezado futbolista fue también un gran nadador y jugador de waterpolo cuando, por falta de piscinas, este deporte se practicaba en el río Pisuerga, a la altura de donde hoy está ubicada la playa fluvial.

En aquellos años se había desatado una intensa actividad futbolera por estos lares gracias, fundamentalmente, a don Julio Alonso, que viajaba con frecuencia a Inglaterra en busca de la más moderna maquinaria para su fábrica de galletas La Isabelita y, lógicamente, enterarse de las técnicas del foot-ball que habían inventado los británicos.

En Valladolid, además de la práctica intramuros de los seminaristas ingleses y escoceses, en las ferias de 1901 ya se había jugado un partido 'a cuatro goles' en el paseo central del Campo Grande y únicamente con futbolistas locales, nada de extranjeros. A raíz de aquella presentación en sociedad, la explanada de La Rubia, las inmediaciones de la plaza de toros y el Paseo Bajo de Las Moreras se convirtieron en los escenarios preferidos para los equipos que aparecían en escena –Cultura Física, Asociación Castilla Balompié, Academia de Caballería, Regimiento de Artillería, Alfonso XIII, María Cristina, C.D. Vasco, Lourdes, San José, Colegio Santiago, entre otros–, pero hubo uno que fue mucho más allá y, tras alquilar los terrenos contiguos a la plaza de toros, construyó el campo de la Sociedad Taurina, primer estadio que hubo en la ciudad.

Ese paso lo dio el Valladolid F.C., después de haber vivido un periodo de inactividad que preocupaba a El Norte de Castilla, pues en 1914 se preguntaba por las razones de la inactividad del club fundado por el señor Alonso, sobre todo porque por aquellas mismas fechas había impulsado la creación de otro equipo junto a sus contertulios del Café del Norte.

Don Julio Alonso recogió el guante de la pregunta del periódico y volvió a preocuparse de las actividades de aquel Valladolid F.C. que celebraba partidos amistosos contra equipos potentes como el C.D. Vasco, integrado por jugadores vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses que estudiaban en la universidad vallisoletana.

No existían entonces las competiciones oficiales porque en esta región no se había creado todavía una Federación que las organizara, pero el señor Alonso y sus compañeros de la directiva estaban convencidos de que estaba muy cerca la ansiada estructuración oficial del fútbol y apostaron por crear el que sería primer campo de fútbol reglamentario que hubo en Valladolid.

Ampliar Julio Alonso, primer sportman y fundador del Valladolid F.C.

El día 21 de octubre de 1917 tuvo lugar la inauguración del terreno adjunto al coso taurino con un partido entre el Valladolid F.C. y la Academia de Caballería que fue, por cierto, el primero en el que los aficionados tuvieron que pagar entrada para presenciarlo. El recinto estaba tapiado y aunque la mayoría de las localidades eran de pie, también había una zona con asientos y palcos que, lógicamente, era más cara.

El terreno de juego tenía las medidas reglamentarias, 105x65 metros, valla de madera, porterías con redes, caseta para vestuarios, lavabos y una habitación para reuniones de la junta directiva en la que, por cierto, no estaba su fundador, Julio Alonso, que prefirió echarse a un lado y ceder el protagonismo a los nuevos gestores: Elías Juncosa (presidente) y Alfredo Stampa (vicepresidente).

El Valladolid, pese al potencial de la Academia de Caballería que había jugado la fase final de la Copa de España en 1912, ganó por 5-4 y festejó su victoria en el Café Colón de la calle Santiago, con asistencia de los protagonistas que fueron, por el Valladolid F.C.: Urbina; Pintó, González; Stampa, Julio Alonso, Zuloaga; Cachano, Romero, García Roig, M. Calero y L. Calero, mientras que en la Academia jugaron: Roca; Sousa, Echenique; Varela, Saugrán, Ramírez; Cabeza de Vaca, Jover, García Roig, Colás y Asensi.

La actividad se reducía a la disputa de partidos más o menos amistosos en los que participaban conjuntos locales que aparecían y desaparecían, como el Hispano Suizo, en el que jugaban durante el verano los hermanos Mengotti –Arturo (portero), Adolfo (medio) y Paco (delantero)- que militaron en el Real Madrid y aprovechaban las vacaciones para volver a su Valladolid natal.

Al mejor de los tres, Adolfo, tuve la fortuna de conocerle y entrevistarle en su chalet del madrileño barrio de Salamanca durante un par de horas, en las que hablamos de su Madrid cuyo capitán era Santiago Bernabéu y de su gesta con la selección suiza –tenía doble nacionalidad– cuando se proclamó subcampeón olímpico en los Juegos de Paris 1924.

Pero volviendo al tema principal de este articulo, hay que decir que pese a ser el único equipo con campo propio, su actividad languideció hasta acabar desapareciendo, entre otras razones porque las taquillas no recaudaban lo suficiente para pagar el alquiler del campo que sería realquilado a la Unión Deportiva Luises, fundado en 1922, un año antes de que también se fundara la Federación Castellano-Leonesa de 'Foot-Ball' y, por fin, comenzaron a disputarse torneos oficiales con tres equipos vallisoletanos en liza: la Real Unión, el C. D. Español y la Ferroviaria, aunque ninguno llevara el nombre de la ciudad.