'Operación limpieza', la venta del club y la pelea de Latasa y Luis Pérez en el Pucela Escucha

Coinciden en esa «tranquilidad» después de desahogarse. «No sé si servirá para mucho, pero bueno... Si sirve para que lo sepan», valora Álvaro Sánchez, uno de los abonados que pidió 'cita' con el Real Valladolid para trasladar al club sus últimas inquietudes relacionadas con la entidad y la forma en la que le afectan a él como socio.

La 'terapia' pucelana, de enjundia a tenor de la situación actual y como reto masyúsculo para cualquier psicoanalista que se tercie, responde al programa 'Pucela Escucha', puesto en marcha por el club blanquivioleta hace poco más de un mes, y que ha atendido a más de un socio al día desde su arranque. El proyecto que forma parte de esa «inquietud» del club por acercarse a su masa social, y que fue uno de los puntos en claro que se extrajo de la reunión que mantuvo el nuevo director general, Luis García, con los medios de comunicación, tras su designación, ha encontrado la respuesta del abonado.

Un total de 150 socios han tratado de acceder a las reuniones personales con el portavoz de la entidad, Jorge Santiago, durante este tiempo, y han sido 35 los que los han logrado, los últimos cuatro en la tarde de ayer.

El futuro del Real Valladolid es uno de los temas que se ponen encima de una mesa en la que las inquietudes deportivas y de venta copan buena parte de las conversaciones, pero que también versan sobre la confección de la plantilla o problemas de índole logístico en el estadio; o más personales, relaciones con ubicaciones dentro de Zorrilla, iluminaciones, sonidos... «Sale de todo, pero se hace con mucho respeto y educación, y eso es lo que destacaría», refleja Santiago, convertido en la cara que ve el abonado que sube hasta las oficinas en Zorrilla para conocer más de cerca que existe detrás del palco y de ese concepto de 'directiva' que parece alejado de la última butaca de la grada norte.

En las conversaciones de ayer, con libreta en mano por parte de Santiago, la salión de Kenedy se llevó un apretón de manos entre los implicados, con esa 'operación limpieza' puesta en marcha para ayer antes que mañana. «Me ha dicho que hay un proyecto interesante, y que la prioridad es dar salir a este tipo de futbolistas», valoró Sergio Eduardo Escura, que además de informarse sobre posibles «apoyos» a los abonados más fieles para la campaña de la próxima temporada, reflejó los problemas que viven los socios que se sientan en las inmediaciones de la grada de animación, en la que se preveen cambios para la campaña 2025-2026.

«Creo que tienen que primar a esos abonados que hemos sufrido este año de la manera que lo hemos hecho... Yo vengo de Barcelona, llevo tres años de socio, y lo de este año ha sido durísimo», destacó un seguidor pucelano que también indicó los problemas a los que se encuentra en su butaca por pensar que «Álvaro Rubio tenía que haberse hecho cargo del equipo antes que Diego Cocca, o verbalizar que «Pezzolano no era tan mal entrenador, no meteríamos un gol, pero no era tan mal entrenador».

Para Santiago es precisamente ese el valor del Pucela Escucha. «Atender al abonado de manera individualizada, fuera del ruido generalizado que puede haber fuera. Está claro que la afición está dolida tras una temporada desastrosa», agrega.

La figura de Ronaldo

La figura de Ronaldo es otra de las preguntas recurrentes en las charlas. «El socio nos dice que les gustaría que el presidente estuviese más aquí, que se preocupase más... A nosotros también, pero hay que pensar que esto no es el fútbol de los años noventa con un presidente al uso. Nos ponen de ejemplo de mala gestión al Espanyol, al Valencia, pero también está el caso del Mallorca. Nosotros estamos aquí, y trabajamos día a día con contacto directo con el presidente», señala Santiago, que incide en ese mensaje de que cuando se le pregunta por la venta del club, de que solo Ronaldo decidirá cómo y cuándo.

El programa, además de sacar los nombres de Kenedy, Ronaldo, de la comidilla de quienes deben salir, y de la apuesta por la cantera como mensaje también recurrente, ha servido para que temas estructurales se mejoren. «Había un abonado que hablaba de la luz de un aseo; otro de que la megafonía al quitarse el foso en la grada sur no se oía... Son cosas tangibles que se van corrigiendo y que sirven para dar un mejor servicio, dentro de la situación que vivimos», concluye.

Álvaro Sánchez Lara Abonado 14.435 «Lo del Alavés con peleas en el estadio no se puede repetir»

«Le he comentado que lo del día del Alavés no se puede repetir. Peleas en un sitio, en otro... No pude ser que hubiese aficionados del Alavés por todo el estadio. Me ha dicho que se investigará para que no pase de nuevo, y que se refuerza la seguridad en este tipo de partidos, pero no sé. El año que viene vienen aquí equipos como el Burgos, el Sporting o la Cultural... y ya son días que casi no te apetece venir».

Sergio Eduardo Escura Abonado 16.948 «No puedes aplaudir porque te lo impone un colectivo»

«Hay abonados en la grada norte que tenemos que pensarnos si aplaudimos o no porque haya un colectivo que decide que están enfadados y que no se puede aplaudir. Luego dicen que no entran, pero se saltan a otras zonas del estadio. Nos dicen que va a haber más control la próxima temporada sobre la grada de animación... A ver. También podían hacer algo en la campaña de abonados con los que hemps sufrido este año».

Luis Herrero de Paz Abonado 3.473 «Pregunté por la venta o por lo de Latasa y Luis Pérez»

«Soy abonado desde hace casi 20 años, pero estoy en Tarragona por trabajo. Aproveché la Semana Santa para apuntarme y ya pregunté por la posible venta, la pelea entre Luis Pérez y Latasa, Álvaro Rubio o el cambio de speaker en el estadio. Fue una charla muy cordial y ajena a la contaminación de redes sociales. De lo que me contestó, me quedo con que la venta también inquieta a los propios trabajadores del club»

