Del juego a las manos, las otras peleas con la camiseta del Real Valladolid

Lo de Luis Pérez y Latasa ha dado la vuelta al mundo. Más allá de medios nacionales, la noticia puede leerse en Eurosport o en medios latinoamericanos sobre todo en México y en el argentino 'Olé'. El hecho de que la televisión captara el momento cambia la repercusión de algo que, al habla con algunos históricos del club, ha pasado «toda la vida».

Siempre ha habido roces entre compañeros, pero suelen ceñirse a los entrenamientos. En este contexto, una temporada especialmente conflictiva fue la 94-95. Justamente hace 30 años. Algunos componentes de aquella plantilla, cuentan que al final de temporada hubo mucha tensión y sin llegar a peleas graves, sí hubo empujones y conflictos porque aquel vestuario «no era bueno». Incluso Matosas antes de tener que marcharse en febrero tuvo una encontronazo con un compañero. Ese mismo año, Pablo Gómez se burló de un periodista imitando el sonido de la una oveja durante un entrenamiento.

Más atrás en el tiempo, aparece un Trofeo Ciudad de Valladolid y un partido contra el Tampico mexicano el 28 de agosto de 1980. Los dos equipos se liaron a puñetazos (literal) y Richard, al ser separado, le dio un «mamporro» sin querer a un compañero. Más curioso fue lo de Rusky, quien ya estaba en aquella plantilla de 1980. El año antes de venir al Real Valladolid, militando todavía el Barcelona Atlético, se pegó con Antonio Santos y Manolo Llacer (hoy amigo inseparable). En un partido que enfrentaba al filial del Barcelona con el Real Valladolid, Rusky había dado una patada a un jugador del Pucela y el guardameta de Reinosa y el central zamorano empujaron al delantero catalán escaleras abajo.

Es Manolo Llacer, expresidente de la Asociación de Veteranos, el que intenta poner un punto de coherencia a estos temas: «Cuando las cosas van mal, esto ha pasado toda la vida, es un suplicio para todos. Yo ya ni voy al campo, pero estas cosas se tienen que arreglar entre compañeros porque han pasado siempre. A mí me sobra hasta el comunicado del club, tiene que haber ahí dentro uno que ponga calma y zanjar el tema yendo a tomar unas cañas y punto. Tienen que darse cuenta de que todos están en el mismo barco, que aún faltan ocho partidos y tienen que seguir conviviendo».

Recuerda la situación actual a la de 2010, el año del descenso con Javier Clemente ya en el banquillo. Alberto Marcos, como capitán, tuvo que poner firme a algún compañero y agarrarle de la pechera. Llegó a decir ante los periodistas que era «partidario de apartar a los jugadores de la plantilla que no demostraran que se están jugando la vida».

«Ya les he dicho a todos que no quiero a nadie. A mí sólo me vais a tener en el verde. No quiero compañeros y mis amigos me los busco yo. Al final me voy a quedar aquí y no quiero que me señalen con el dedo. Siento los colores. Lo único que tenemos que hacer es correr. Faltan dos meses, el que lo tenga claro que tire del carro», dijo.

También desfilaron ese año tres entrenadores y Marcos aseguró: «Cuando estaba Mendilibar porque esta plantilla no era de las características de Mendilibar. Echamos a Mendilibar. Viene Onésimo que es más de toque y ahora no queremos el balón. Si no queremos el balón y no queremos correr, qué hacemos», se preguntó.

Precisamente un integrante del plantel de aquella temporada, el centrocampista portugués Pele, llegó a pegarse con un compañero en Turquía antes de tirar una falta. También fue muy mediático, como lo de ayer, porque el hecho de produjo en pleno partido y con las cámaras apuntando a la escena. Lo curioso es que la falta la acabó tirando Pelé y el balón entró por la escuadra.

Ya no está el Txoco

Todas las desavenencias de plantillas blanquivioletas antes se arreglaban en la Casa Vasca. Llegaba Joseba Aramayo, llevaba a todos de cena (con o sin entrenadores) y allí se decían las cosas a la cara. Ese «templo» fue bastante frecuentado el año de Maturana, con una mezcla de jóvenes y veteranos que no resultó. De allí salía todo «reseteado». No siempre, casi siempre. También al habla con Aramayo, un tipo discreto, cuenta que estas cosas han pasado toda la vida, pero la diferencia es que esta vez «lo ha cogido la televisión».

Lo más reciente, al margen de lo que pasó este año en Villarreal entre Amallah, Javi Sánchez y Luis Pérez, es un altercado con Roque Mesa y Malsa como protagonistas de una pelea en enero del 2023. Llegaron claramente a las manos y tuvieron que ser separados, entre otros por el propio entrenador (Pacheta). Después escenificaron una paz «artificial» en el vestuario, poco menos que brindando con champán.

No suelen ser peleas con consecuencias graves, enseguida se diluyen y no pasa a más. Sí debió ser de «cuerpo a tierra» y para asustarse una que cuenta el entrenador vallisoletano de baloncesto Paco García cuando estaba en el Breogán de Lugo. Dice que «cuando ves zurrarse furiosamente en un entrenamiento a dos americanos de más de dos metros... lo del fútbol es una broma al lado de eso».

Para acabar con una agresión simpática y poner una sonrisa al drama, me cuenta Javier González una patada de un vallisoletano a otro en el estadio de El Sardinero. Fue de Lorenzo, jugando en el Real Valladolid, a Geñupi (defensa del Racing). Después de una falta, Lorenzo le dio un puntapié en el trasero al jugador racinguista. Aquello fue una broma, ya que ambos eran amigos desde pequeños en el barrio. El árbitro quiso expulsar al jugador vallisoletano y Geñupi le agarró la mano y le dijo que la patada había sido «una guasa» entre ellos. Lo de ayer no fue una broma, el «chiste» se cuenta solo y tiene muy poca gracia si ponemos en contexto todo lo que ha sucedido esta temporada en el Real Valladolid.

