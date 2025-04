La Copa de Europa nació hace 70 años

José Miguel Ortega Sábado, 5 de abril 2025, 12:24 Comenta Compartir

He conocido a algunos periodistas del diario parisino 'L'Equipe', especialmente los relacionados con el ciclismo, y siempre me han parecido un poco agrandados, convencidos de que son los mejores del mundo mundial. Los hay buenos, regulares y malos como en todas partes. Pero su periódico sí está a la altura de los mejores, no solo por su difusión sino por la cantidad y calidad de acontecimientos deportivos que ha creado o ha contribuido a su lanzamiento y consolidación, por ejemplo la Copa de Europa de fútbol.

El director de este diario en la década de los cincuenta del siglo pasado, Gabriel Hanot, escribió un editorial proponiendo la celebración de una especie de campeonato europeo de clubs de fútbol con el propósito de contribuir al acercamiento de los países del Viejo Continente tras la II Guerra Mundial. El presidente del Consejo de Administración de 'L'Equipe', Jacques Goddet, que tanto tuvo que ver en la creación del Tour de Francia, apoyó la idea…que se encontró con una fría acogida por parte de la UEFA y sobre todo de la FIFA.

A los organismos acostumbrados a controlar las competiciones no les gustan las innovaciones porque creen que les pueden perjudicar sus negocios, pero aún así 'L'Equipe' siguió adelante con su proyecto y los días 2 y 3 de abril de 1955 convocó en el hotel Ambassador de París una reunión a la que asistieron como invitados especiales Santiago Bernabéu y Raimundo Saporta, éste en calidad de intérprete para que el presidente madridista se hiciera entender con toda claridad.

Entonces se disputaban dos torneos futbolísticos en Europa, la Copa Mitropa para los equipos centroeuropeos y la Copa Latina para los mediterráneos occidentales, Francia, España, Italia y Portugal. Y los ingleses, que no tomaban parte más que en las competiciones propias, se conformaban con proclamarse unilateralmente los mejores, como ocurrió con el Wolwerhampton, campeón de la Premier en 1954 que ganó en sendos partidos amistosos al Honved de Budapest y al Spartak de Moscú, con lo que los periódicos británicos no se anduvieron por las ramas y le proclamaron campeón del mundo.

Otro de los objetivos del proyecto de 'L'Equipe' era reconocer como el mejor de Europa a quien de verdad lo mereciera. Poco a poco fueron convenciendo a la UEFA con el respaldo del Real Madrid, campeón de la Liga española 1954-55, aunque en la primera edición del torneo continental no todos los participantes eran campeones de sus respectivos países.

Estos fueron los 16 equipos invitados a tomar parte en la Copa de Europa 1955-56: Stade de Reims (Francia), Real Madrid (España), Rott Weis Essen (Alemania Oriental) Sarrebrücken (Alemania Occidental), Sporting de Lisboa (Portugal), Voros Logobo (Hungría), Rapid de Viena (Austria), Servette (Suiza), Hibernians (Escocia), Partizan de Belgrado (Yugoslavia), PSV Eindhoven (Holanda) y Gwardia de Varsovia (Checoslovaquia).

Ni siquiera los emparejamientos fueron por sorteo, sin duda porque los organizadores pretendían que el represente francés, Stade de Reims, tuviera un camino poco complicado para avanzar en las eliminatorias y llegar a la final. El partido que inauguró la primera edición de la Copa de Europa fue el disputado en Lisboa entre el Sporting Club de Portugal y el Partizan de Belgrado, que finalizó con empate a tres goles.

El Real Madrid eliminó sucesivamente y a doble partido al Servette, al Partizan y al Milán para encontrarse en la final al Stade de Reims, partido que se disputó el 13 de junio de 1956 en el Parque de los Príncipes, de Paris con un lleno absoluto y una afición blanca sensiblemente inferior en número a los espectadores franceses. Ni que decir tiene que aquella era la final deseada por los organizadores ya que estaban de protagonistas el mejor equipo galo de aquella década con Raymond Kopa de principal referente, y el Real Madrid que tanto había influido para sacar adelante el proyecto nacido en la redacción del diario 'L'Equipe'.

Las alineaciones que presentaron ambos equipos fueron por el Stade Reims: Jacquet; Zimny, Jonquetm Giraudo; Leblond, Siatka; Hidalgo, Glovacki, Kopa, Bliad y Templin. Y por el Real Madrid: Juanito Alonso, Atienza, Marquitos, Rafa Lesmes; Muñoz, Zárraga; Joseito, Marsal, Di Stéfano, Rial y Gento. Arbitró míster Arthur Ellis, colegiado británico a pesar de que en aquella primera edición no intervinieron los equipos ingleses.

El Stade de Reims, espoleado por el público, tuvo un comienzo de partido arrollador marcando dos goles por medio de Leblond a los 6 minutos y de Templin a los 10, pero la reacción madridista no se hizo esperar con goles de Di Stéfano a los 14 y de Rial a los 30, finalizando el primer periodo con empate a dos tantos y todo por decidir en la segunda parte.

Volvió a tomar ventaja el conjunto francés con un gol de Hidalgo a los 62 minutos, aunque cinco minutos después Marquitos restableció el equilibrio en el marcador para aportar una buena dosis de emoción en el tramo final del partido. El Real Madrid llegó más entero física y anímicamente y puso cerco a la portería francesa hasta que Héctor Rial marcó el gol de la victoria por 3-4 en el minuto 79.

Aunque la UEFA había aceptado a regañadientes dar oficialidad al torneo, el éxito de aquella primera Copa de Europa de Clubs sirvió para despejar todas sus dudas y pilotar las 70 ediciones disputadas con los consiguientes cambios de nombre y formato. El Madrid, que fue el ganador de las cinco primeras se ha convertido en el indiscutible rey de esta competición, con 15 triunfos.

