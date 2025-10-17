El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
podcast background

El Amplificador · 17 de octubre

Ha estallado la paz: Trump se apunta un tanto histórico... y necesario

El acuerdo entre Israel y Hamás, que ha comenzado a implementarse poco a poco, es hasta la fecha el paso más prometedor para conseguir estabilizar la región y detener los bombardeos

Otros episodios
Robert Kennedy Jr. y el populismo sanitario

El Amplificador · 3 de octubre · 15 min

Robert Kennedy Jr. y el populismo sanitario

Las voces de la violencia en España

El Amplificador · 19 de septiembre · 22 min

Las voces de la violencia en España

Japón: el país del futuro que nació de la guerra

El Amplificador · 5 de septiembre · 19 min

Japón: el país del futuro que nació de la guerra

El turismo a través de nuestro cine

El Amplificador del verano · 25 de julio · 13 min

El turismo a través de nuestro cine

El verano de los cuerpos imperfectos: playas, gimnasios e Instagram sin límites

El Amplificador · 18 de julio · 17 min

El verano de los cuerpos imperfectos: playas, gimnasios e Instagram sin límites

Carlos G. Fernández
Zigor Aldama

Carlos G. Fernández y Zigor Aldama

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:32

Comenta

Habrá tiempo de leer la letra pequeña, de ver cuánto gato encerrado hay, de demostrar probables malas intenciones. Pero lo que está claro es que la situación ahora es infinitamente mejor que hace dos semanas: ya no caen bombas en Gaza, entra la ayuda humanitaria y se han liberado todos los rehenes vivos. A partir de aquí, todo lo contrario a un camino de rosas: ¿Habrá un autogobierno palestino? ¿Cómo será? ¿Se llegará a juzgar al Gobierno israelí en tribunales internacionales? ¿Qué garantiza que no vuelva a descontrolarse la situación y estalle de nuevo el conflicto? Para todas estas cuestiones tenemos a Zigor Aldama, analista internacional, a Mikel Ayestarán, corresponsal en Oriente Próximo, y a Lourdes Pérez, analista política, que pondrá la mirada sobre cómo este cambio puede afectar a la estrategia de los partidos españoles. Ha estallado la paz.

Escucha aquí todos los episodios de 'El Amplificador'

También disponible en:

Créditos

Más podcasts

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

A continuación en El Amplificador

Siguientes episodios

Te podría gustar

El próximo podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de El Norte de Castilla

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Ha estallado la paz: Trump se apunta un tanto histórico... y necesario

Ha estallado la paz: Trump se apunta un tanto histórico... y necesario

En este episodio partimos de la figura cambiante del sobrino de JFK para pasar por la sanidad estadounidense y la nueva ola mundial de desconfianza hacia los expertos

Más de cincuenta voces de víctimas conforman el nuevo libro del periodista Doménico Chiappe. Hablan en primera persona elaborando un fresco de historias que merecen atención

Hace 80 años, Japón firmó la rendición y el fin de la 2ª Guerra Mundial. Su evolución hasta hoy, cuando se enfrenta a una grave crisis demográfica, es apasionante

Las películas españolas llevan más de medio siglo hablando del turismo: una línea temporal que muestra cómo hemos cambiado, de Paco Martínez Soria a Santiago Segura

Sí, todavía se oye mucho lo de 'Operación bikini' que suena tan viejo. El verano es para muchos frustrante, un examen nada deseado sobre la imagen del cuerpo

Once colaboradores de El Amplificador aportan cada uno una idea para escapar a otros mundos: ficciones y ensayos sobre historia, política, naturaleza, economía o deportes

Brian Wilson falleció hace apenas un mes. En los años 60 revolucionó la historia de la música pop mientras luchaba con sus graves problemas de salud mental

¡Alto el fuego! La llamada guerra de los doce días ha monopolizado las últimas semanas, dejando más interrogantes que respuestas. Poco después, «toda» la OTAN firma el 5%

Un día que estalla con un informe de 400 páginas, sigue con la dimisión de Santos Cerdán y termina con una complicada rueda de prensa del Presidente del Gobierno

Melody sigue siendo ubicua, quizás porque nos sirve para hablar de muchas más cosas: relaciones internacionales, RTVE, salud mental, o el propio Pedro Sánchez

Este podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de El Norte de Castilla