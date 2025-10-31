Una semana como cualquier otra, pero sin duda repleta de puntos de interés político. Algunos previstos, como la comisión de investigación del 'caso Koldo' donde ha comparecido Pedro Sánchez o la conmemoración del aniversario de la dana, y otros menos previstos, como la convocatoria de elecciones en Extremadura, la ruptura del pacto Junts-PSOE o la entrevista en Le Figaro a Juan Carlos I. Para analizar todo ello, tenemos por supuesto a Lourdes Pérez, nuestra experta en el, todavía, arte de la política.

Créditos Ilustración Álex Sánchez

Grabación, edición y mezcla Íñigo Martín Ciordia