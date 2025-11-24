«Con los Reyes, tuve la sensación de estar con una familia más» Cristina Conde recibió el Premio a la Excelencia en Odontología, situándose entre las 23 mejores de España, galardón que le llevó a los Premios Princesa de Asturias

Nuria Estalayo Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:11

Tras asimilar la sorpresa e incredulidad inicial por haber sido invitada a los Premios Princesa de Asturias, la aguilarense Cristina Conde vivió esos momentos con «una gran satisfacción desde el punto de vista emocional y profesional», afirma. «Me he reunido con todos mis compañeros, mejores expedientes de la universidad de Oviedo 2024, junto al rector, junto a los Reyes, la princesa y la infanta, y lo que más he disfrutado es poder dialogar con ellos sobre diferentes temas», relata.

Conde detalla cómo durante los 30 minutos que pudieron compartir con la Familia Real, estuvieron hablando sobre temas de actualidad, académicos, laborales, entre otros. «Y debo decir que aprecie una gran cercanía, y la sensación de estar con una familia española más», asegura.

Se siente muy contenta y agradecida de haber podido participar en este evento, «sobre todo porque es un reconocimiento a todo el esfuerzo realizado». Para ella, ha sido una experiencia «absolutamente positiva, un hito muy importante en mi vida, y una inyección de autoconfianza y de moral de éxito».

«Como nos decía el decano, formar parte de la excelencia de la excelencia te hace pensar que vale la pena esforzarse, pero siempre manteniendo los pies en la tierra», señala desde Aguilar de Campoo.

La aguilarense recibió el Premio a la Excelencia en los estudios de Odontología, situándose entre las 23 mejores de España. Una distinción que otorga la Conferencia de Decanos de las Facultades de Odontología de España, y es un reconocimiento por haber tenido el mejor expediente académico de la Universidad de Odontología de Oviedo del año 2023-2024.

Este galardón la llevó el pasado 24 de octubre a una audiencia con la princesa de Asturias y la Familia Real al completo que recibió a los mejores expedientes universitarios del 2024.

Conde es, además de graduada en Odontología, diplomada en Enfermería, y tras finalizar sus estudios que siempre ha compatibilizado con su trabajo, ha abierto su propia clínica odontológica en Aguilar de Campoo.

En costante evolución

La odontóloga aguilarense sostiene que para dedicarte a esta profesión tiene que «gustarte si lo quieres hacer bien, dadas todas las implicaciones para la salud, la estética, y el bienestar que conlleva, y tienes que tener claro, que es una actividad en constante evolución científica y tecnológica. Considero fundamental el huir del concepto de macroconsulta en la que no siempre atiende el mismo profesional, por eso nuestro centro tiene un tamaño acorde a esta idea, porque podemos atender a nuestros pacientes de manera cercana y personalizada en cuanto a idiosincrasia y circunstancias particulares, entre otros aspectos», defiende.

En cuanto a sus retos actuales realza que principalmente se centra en «mantener la línea de la clínica de la que procedemos, con los principios, sobre todo éticos, de mi mentor, el doctor José Antonio Amo, de hecho, mantengo el nombre en la clínica nueva, 'Centro odontológico avanzado Amo-Conde', en agradecimiento por mi formación de manera continuada a su lado».

En la actualidad, está realizando un master de alta especialización en disfunción craneomandibular, y dolor orofacial, así como diferentes formaciones en temas estéticos. Pues como ella misma alega y defiende es necesario seguir estudiendo y actualizando conocimientos constantemente para ofrecer el mejor servicio y desarrollar de la mejor manera esta profesión.

