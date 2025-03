El patrimonio palentino bajo el pincel de Damián Simal, en la Catedral

Esther Bengoechea Jueves, 13 de marzo 2025, 22:18 Comenta Compartir

Peregrinos bajo la fachada de Villalcázar de Sirga, panes y tractores bajo la estampa del campo palentino o cocinas bilbaínas que tanto evocan el pasado local. Y no solo eso. También lobos en la Montaña Palentina, ciervos siendo atacados por estos mamíferos o distintos ejemplos del románico palentino de la provincia. «He seleccionado lo que me ha parecido más digno y casi todo tiene relación con Palencia. Me parecía lo más lógico, temas de antaño, costumbres y que siempre son evocadoras de cosas muy nuestras, junto con el románico», afirmó este jueves el pintor Damián Simal, en la inauguración de su exposición en el claustro de la Catedral de Palencia, organizada por Thieldón.

«Ha sido una verdadera sorpresa para mí y, en este entorno, uno se queda pequeño», reconocía con humildad, en relación al patio renacentista de la seo, donde mostrará sus obras durante los meses de marzo y abril. «No nos hacemos idea de todo lo que tenemos. Los enclaves están ahí para disfrutarlos y tienen mucho que decir», agregó, subrayando la riqueza y la importancia de todo el patrimonio que acumula Palencia.

Las decenas de cuadros que se muestran van desde principios de siglo hasta esta pasada Navidad, cuando concluyó su lienzo titulado Apocalipsis, en referencia a las guerras y su crudeza. «Hay muchos años de diferencia de ejecución en estas obras. Y se ve cómo han ido evolucionando, para que la gente que empieza lo vea sobre los cuadros. A mí me atrae mucho el seguir abriendo los ojos y la mente porque hay que continuar trabajando, llevo pintando sesenta años y no he aprendido ni la mitad de la pintura», admite.

El repaso por los templos románicos de la provincia es único, con cuadros de gran tamaño, donde mezcla las iglesias con elementos que evocan lo local como el trigo o una caña, con otras de pequeño formato, que enmarca en grupos en la muestra. Y a todo esto acompaña sus carteles, donde destaca el escogido para anunciar la Semana Santa de Palencia de este año, junto con otros del Camino de Santiago o del cine en Aguilar de Campoo.

«La Catedral es un contenedor artístico en sí mismo, y que pueda albergar otras obras de arte es una oportunidad maravillosa. Hace de ella un sitio más abiertoo, lo que tiene un gran valor para la ciudad», señaló Fran Fernández, concejal de Cultura del Ayuntamiento. Tener aquí la obra de Simal es un orgullo y el claustro vuelve a estar abierto a los palentinos para esta exposición», argumentó por su parte el deán de la Catedral, Dionisio Antolín.

Comenta Reporta un error