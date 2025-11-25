Palencia y la Guardia Suiza, reconocidas en Oviedo Fernando Aristín y Juan Manuel Sebastián, policías nacionales adscritos a la Comisaría, reciben la Medalla al Mérito Deportivo de la Federación del Principado de Asturias en categoría de bronce

El Norte Palencia Martes, 25 de noviembre 2025, 07:14 Comenta Compartir

La Federación de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas del Principado de Asturias celebró el pasado sábado en el hotel Regente de Oviedo la Gala Policial Internacional 2025, un encuentro de referencia en el ámbito de la defensa personal policial que reunió a unas 150 personas, entre ellas miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal militar y representantes de unidades policiales internacionales procedentes de México, Estados Unidos, Francia, Suiza, Italia, Portugal, Mozambique y Brasil. La ceremonia contó también con la presencia de miembros de la Guardia Suiza Pontificia del Vaticano, que recibieron uno de los galardones honoríficos.

Durante la gala se entregaron distinciones, titulaciones y condecoraciones a profesionales reconocidos por su desempeño técnico, institucional o humano. Entre ellos, a Fernando Aristín y Juan Manuel Sebastián, policías nacionales adscritos a la Comisaría Provincial de Palencia, que recibieron la Medalla al Mérito Deportivo de la Federación del Principado de Asturias, en categoría de bronce, por el fomento del deporte a través de disciplinas como la lucha olímpica, el sambo o la defensa personal policial. Una distinción más que añadir a su dilatado currículum, que incluye las medallas de oro, plata y bronce al Mérito Deportivo de la Comunidad de Madrid. Muy a su pesar, Fernando Aristín y Juan Manuel Sebastián hacen buena la expresión de que 'nadie es profeta en su tierra', pues nunca han sido reconocidos en Palencia, su lugar de origen, cuyo nombre pasean por España y donde tienen el club de artes marciales Aristian, formando en la última década a más de un centenar de alumnos en diferentes disciplinas hasta conseguir el grado de cinturón negro.

Fernando Aristín y Juan Manuel Sebastián son maestros nacionales en Sambo y Defensa Personal Policial y entrenadores nacionales de Luchas Olímpicas (Libre Olímpica y Grecorromana), así como instructores internacionales de Jiu-Jitsu.

El momento central fue la entrega de la Cruz de Oro al Mérito Deportivo, el máximo galardón de la Federación, al coronel Fernando Sánchez Pérez, jefe del IV Tercio Alejandro Farnesio de la Legión. La distinción le fue impuesta por el presidente de la Federación, Javier Iglesias, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.