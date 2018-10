Javier Abarquero traslada Intercatia a una novela Javier Pérez, Javier Abarquero y Germán Delibes. / A. Quintero El arqueólogo presenta una narración histórica que está ambientada en la ciudad vaccea de Paredes de Nava FERNANDO CABALLERO Palencia Martes, 16 octubre 2018, 21:14

Un viaje al siglo II antes de Cristo, la historia de dos amigos del pueblo vacceo de Intercatia, sus viajes y su enfrentamiento con el jefe romano Escipión. Este es el esqueleto de la novela 'Intercatia. La ciudad elegida', de la que es autor el arqueólogo palentino Javier Abarquero Moras (Vertavillo, 1967). Él es uno de los directores del yacimiento de Paredes de Nava conocido como La Ciudad, bajo el que se esconde una ciudad vaccea, Intercatia, en el que lleva excavando desde 2014.

La novela se ha presentado este martes en la Biblioteca Pública en un acto organizado por el Museo de Palencia y en el que han intervenido, además del autor, el catedrático de Arqueología de la Universidad de Valladolid, Germán Delibes de Castro, y el director del museo, Javier Pérez Rodríguez.

Intercatia fue una gran ciudad vaccea de más se setenta hectáreas de extensión, una «megaciudad», según la define el historiador. Entre sus muros se desarrolla parte de la trama de la novela, que está guiada por dos amigos, Valco y Argaelo. Este último es el valiente guerrero que se enfrenta a Escipión en las crónicas históricas .

Abarquero Moras conoce Intercatia al dedillo, al menos lo que se ha descubierto del yacimiento, ya que está vinculado a su estudio desde 2007, «cuando Javier Pérez, que es el alma mater del proyecto, lo puso en marcha y contó conmigo para ayudarle y que participara en el mismo», explica el novelista novel. Javier Pérez es el director del Museo de Palencia y Javier Abarquero acaba de ocupar la plaza de conservador que dejó aquel vacante al asumir la máxima responsabilidad del centro.

«Es la gran novela sobre el pueblo vacceo» Portada de la novela. Es alumno, discípulo, director de su tesis y amigo. Esta es la vinculación de Germán Delibes de Castro con Javier Abarquero Moras. De hecho, el catedrático de Arqueología de la UVA llegó a la presentación con los deberes hechos con creces, ya que leyó la novela aún en galeradas. «Es la gran novela sobre el pueblo vacceo. Hay otros libros, 'Por el honor de los vacceos' o 'En el país de los vacceos', pero sin duda alguna esta es la mejor contextualiza históricamente sobre esta época y sobre esta zona», aseguró ayer. Sobre el autor, señaló que «tiene el don de la escritura y ha escrito una gran novela». Delibes de Castro considera que la novela, «a diferencia de lo que ocurría en el inicio de los tiempos, que era sobre todo ficción, cada vez se aleja más de esta y están empezando a surgir géneros que son un poco híbridos entre la ficción, la realidad, la historia..., y que creo que tienen mucho interés». En el caso de la novela de Abarquero, asegura tener la sensación de que el que la lee «asiste a la narración de una ficción, de una gran historia, y al mismo tiempo se está documentando antropológicamente sobre cómo pensaban , cómo actuaban y cómo se comportaban los hombres de esa época».

«Me gusta escribir y a partir de las investigaciones de Intercatia en Paredes de Nava y de leer a los autores clásicos que hablaban de esta ciudad vaccea, me encontré con un relato de Polibio, que debió estar presente en el suceso, y de Apiano, que lo transmitió, que cuenta cómo cuando llegó un general romano, que es Lúculo, a tierras vacceas –probablemente la primera vez que los vacceos se enfrentan a un ejército romano–, asedia Intercatia para intentar conquistar la ciudad, y en ese asedio cuenta que hay un cierto bárbaro, como se le llama, que reta a un combate singular al más valiente de los romanos. Ese reto, al final, lo responde Escipión, que es el que luego conquistará Numancia», explica Abarquero Moras.

A partir de este pequeño relato, el arqueólogo ha montado una historia que protagoniza ese cierto bárbaro, al que ha puesto de nombre Argaelo. En la novela está acompañado por su amigo Valco. «El relato de Apiano está contado desde el lado de los romanos. Lo que yo me planteé es escribir la historia desde el lado de los vacceos. Lo que hago es retrotraerme en el tiempo a la infancia de estos personajes. La novela arranca cuando son chavales, acaba de terminar la primera guerra celtibérica, han oído hablar de los romanos, pero aquí aún no habían llegado al territorio vacceo», añade.

Javier Abarquero ha pretendido en la novela imaginar cómo funcionaba la vida de una ciudad vaccea importante, como Intercatia, durante la primera mitad del siglo segundo antes de Cristo –la novela arranca en el año 178 y acaba en el 151 con el asedio militar y el combate entre Argaelo y Escipión, que a diferencia del anterior sí es un personaje histórico–.

«Me he imaginado los personajes del lado vacceo, como se organizan, cómo reaccionan cuando llegan los romanos, las relaciones que tienen con otras ciudades...., porque en esta novela no solo aparece Intercatia. Los personajes pasan por Vertavillo, que también era una ciudad vaccea, Pallantia, la capital de los vacceos, que no es la capital actual, sino Palenzuela –la Pallantia prerromana estaba ubicada allí y en la época romana se trasladó a la actual ciudad de Palencia–, Roa, Coca y otras ciudades del territorio. La novela trata de ofrecer una visión general de todo el territorio vacceo en ese momento», añade Abarquero.