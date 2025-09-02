«Conocíamos la historia y queríamos probar el agua bendita» Los 500 litros iniciales se agotaron a primera hora de la tarde y fue necesario bendecir más para el resto de fieles

Cripta de San Antolín llena de vasos con agua bendita por el día del patrón.

Esther Bengoechea Martes, 2 de septiembre 2025, 20:22 Comenta Compartir

Vallas organizativas dentro de la propia Catedral, frente al trascoro y delante del acceso a la cripta. Estas llevaban hasta el claustro, donde continuaba la espera para beber agua bendita el Día del Patrón. Los 500 litros iniciales se quedaron cortos y a las 16:30 horas fue necesario bendecir más para el resto de fieles que se acercaron hasta la joya visigoda del siglo VII hasta las 20 horas.

Ascen y Carmen vinieron este martes desde Carrión a la misa del obispo y a por el agua bendita. Para conseguirlo, abandonaron la eucaristía a la mitad y se pusieron a la cola para ser de las primeras en descender hasta la cripta y coger uno de los vasos de plástico situados en las mesas instaladas. «Habíamos oído la historia de este agua y este año hemos querido probarlo», advertían, en las primeras posiciones de la fila.

Por su parte, Juan reconocía que le gustaba mucho venir a la Catedral y que le gustaba acudir el día del patrono porque «es uno de los pocos días que está completamente abierta y tenemos la oportunidad de bajar a la cripta y beber el agua bendita». Con paciencia, se fue al final de la fila a esperar su turno para descender a la cripta.

Una familia de turismo en Palencia accedía a la Catedral y observaba cómo la gente esperaba delante de las escaleras de la cripta sin comprender. «Abajo dan agua bendita por San Antolín», les explicaba una mujer. Tras comprobar la larga espera, decidieron seguir visitando la seo y dejar las tradiciones para los locales.

