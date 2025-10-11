Una experiencia para todos los sentidos La Feria de la Miel de Castrejón de la Peña alcanza su cuarta edición con aumento de expositores y de visitantes, que aprovechan la jornada para conocer el Museo de las Abejas

Venta de miel en uno de los puestos de la feria de Castrejón de la Peña.

Muy animada, y cada año más, según los que repetían, ha estado este sábado la Feria de la Miel de Castrejón de la Peña, que ya va por su cuarta edición. La organización y la oferta va ampliándose y mejorando cada celebración, lo que hace que el número de asistentes vaya en aumento, quedando más satisfechos, tanto compradores como vendedores.

Este año han crecido las visitas y también el número de expositores, que han rondado los 40. Asimismo, se han ido ampliado las actividades que animan la feria y eso el público lo agradece. De igual modo, los visitantes se sienten mimados por la diversidad de las ofertas tanto gastronómicas como de los diferentes productos artesanales que brinda esta muestra. Además de la miel y de la multitud de otros productos derivados de este asombroso mundo apícola (cremas, velas, galletas, caramelos, polen o jalea real), no faltaron los licores, los embutidos, los quesos, los dulces, los panes, yogures, croquetas de boletus, patés de lo más exquisitos, entre otras muchas dádivas para hacer vibrar el paladar. Igualmente tentadoras las artesanías y otras asombrosas creaciones. Cestería de mimbre, pendientes, colgantes, pulseras, camisetas, sudaderas, calcetines, bolsos, llaveros, tallas de madera, bordados, cabuyería y sigue una vasta lista, que incluye, además, libros y cuentos.

Entre las atractivas actividades de este año, la Mina de la Miel volvió a triunfar. Se trata de un recorrido que hace explosionar el sentido del gusto, cuando el público se sumerge y saborea los diferentes tipos de miel. La incursión al dulce néctar se lleva a cabo en el interior de una galería minera cerrada que, como el año anterior que ya tuvo una gran aceptación, ha sido instalada con la colaboración del Club de Entibadores Palentinos. Dentro de este curioso pasaje, el público pudo degustar tanto miel de brezo, tan abundante en la zona, como otras de otras procedencias como la de milflores, de Montaña, de girasol, o de romero, tomillo y encina, entre otras deliciosas variedades.

No faltaron los cuentacuentos, ni los conciertos, y también hubo conferencias, talleres para niños, puntos de venta de bebida y comida, exposiciones varias, y un 'showcooking' y degustación de la bebida fermentada más antigua del mundo como es la hidromiel.

Además, el Museo de las Abejas que se encuentra en la localidad celebró una jornada de puertas abiertas. En él, los asistentes pueden introducirse en este mundo mágico, llamativo y singular que construyen las abejas, además de las técnicas, antiguas y modernas, para la obtención de los productos.

Se necesitan unos 20.000 vuelos para recolectar un kilo de néctar y unos 80.000 para obtener uno de miel. Se tata de una curiosidad, entre otras muchas, que se descubren en este museo.

La feria de Castrejón se consolida así como toda una experiencia tanto para deleitar los sentidos como para ampliar conocimientos, además de pasar un día de lo más entretenido.

