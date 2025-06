El encanto de casarse en un castillo de Tierra de Campos

Esther Bengoechea Palencia Jueves, 26 de junio 2025, 06:53 Comenta Compartir

Decir 'Sí, quiero' en una fortaleza bajomedieval. Juntar a familia y amigos en un entorno único, en un monumento histórico-artístico que es Bien de Interés Cultural y rodeados de Tierra de Campos, con el Canal de Castilla al fondo. El castillo de Belmonte de Campos está de tiros largos porque, por primera vez, es el escenario escogido por Juan y Sandra para unirse en matrimonio este sábado 28.

«El castillo tiene una parte no visitable, que son las mazmorras y los calabozos. Esa zona está cerrada porque no está limpio y no tiene luz. Lo que sí que se visitan son las plantas, que hay cuatro», afirma el alcalde de la localidad, Jesús Alfonso Agúndez. Dos de las plantas «están desaparecidas y las queremos reconstruir, las otras dos están bien». La torre cuenta, además de con cuatro alturas, con una azotea, «un mirador increíble de Tierra de Campos».

El año pasado visitaron la fortaleza un total de 2.094 personas, ya que este castillo forma parte de Museos Vivos, un proyecto de cooperación innovador que se creó para dar solución, mediante la tecnología, al cierre o a la escasa disponibilidad horaria de museos y centros de interpretación. Así, se puede acudir 365 días al año, desde primera hora de la mañana hasta medianoche. Esta plataforma, que dio su pistoletazo de salida a finales del año 2018 de la mano de Adri Valladolid Norte, cuenta con casi un centenar de salas adheridas, tres de ellas en Palencia, ya que junto a la fortaleza de Belmonte, está el Museo de las Abejas de Castrejón de la Peña y el Lavadero de Explosivos de Guardo.

«A los visitantes siempre les gusta el poder abrir la puerta del castillo y estar solo y pasearlo y poder conocerlo a tu aire»; reconoce el regidor palentino.

Este castillo, construido entre finales del siglo XV y principios del XVI y propiedad del Ayuntamiento, se va a estrenar con dos eventos públicos, la boda de Juan y Sandra, que además coincide con las fiestas del pueblo, y una exposición.

La construcción alberga la muestra de maquetas de reproducciones a escala de algunos de los edificios más representativos de la capital y provincia de Óscar Raúl Flores Álvarez. «Si todo va bien, tenemos más posibles exposiciones y otros eventos», agrega.

La boda, que oficiará el propio alcalde, se desarrollará en un pequeño salón «nada más bajar las escaleras, no es muy grande pero cabremos todos», señala con ilusión el prometido, Juan Marcos Peláez, nacido en Belmonte de Campos y que abandonó el pueblo con 12 años. «Vivimos de pequeños aquí y tuvimos una infancia muy bonita. Somos cinco hermanos y nuestros padres ya murieron, así que es una forma bonita de volvernos a juntar aquí», narra.

«Me fui hace cuarenta años de allí y ahora me voy a casar en el castillo», resumía Juan. «Además, vamos a poder reencontrarnos con mucha gente, que irá al pueblo por las fiestas y que hace mucho que no vemos». Los alrededor de cuarenta invitados se desplazarán posteriormente a comer a Medina de Rioseco –Belmonte es un pueblo pequeño y no tiene establecimientos de hostelería– y continuarán luego la fiesta en una casa rural, después de haberse dado el 'sí, quiero' entre las piedras de la fortaleza del pueblo de Juan.

