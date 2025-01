La Diputación anuncia la próxima convocatoria de otras 18 plazas de bomberos

El Pleno ordinario de enero de la Diputación ha dado el visto bueno a siete modificaciones de obra, incluidas en los Planes Provinciales, cumpliendo así el compromiso del equipo de gobierno de respetar la autonomía municipal y dar todas las facilidades posibles para que los ... proyectos de los ayuntamientos de la provincia salgan adelante. En concreto, se han aceptado modificaciones de obras en las localidades de Revilla de Collazos, Husillos, Lagartos, Cobos y Bárcenas para obras correspondientes a los planes 2024-2025, y de Cervera de Pisuerga y Pino del Río dentro de los planes 2022-2023.

También ha quedado de manifiesto la «diligencia y agilidad» del servicio de Hacienda de la institución, según ha insistido la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, en un pleno en el que se ha informado que el pago medio a proveedores correspondiente al mes de noviembre de 2024 ha sido de 8,49 días, muy inferior al plazo máximo de pago legalmente establecido de conformidad con la normativa vigente que se sitúa en 30 días.

El orden del día se ha liquidado en unos minutos para dar paso al apartado de ruegos y preguntas, con atención al área de Bomberos, ya que el diputado portavoz del PSOE, Miguel Ángel Blanco, se ha interesado por la cuantía de los intereses de demora de la solicitud de una línea de ayudas a la que la Diputación ha optado para los parques de bomberos de Aguilar y Saldaña, pero que no le han sido concedidas. Los socialistas acusan al equipo de gobierno en la institución provincial de haber perdido más de 2,5 millones de euros, ya que en febrero de 2023 fue concedida a la Diputación de Palencia de los fondos comunitarios Feder una subvención de 3.389.608 euros, con un adelanto de 1.355.843, pero al no cumplirse con los plazos establecidos porque como condición los parques deberían haber estado materialmente o ejecutada íntegramente en noviembre de 2024, se perdió el derecho de subvención. Igualmente el PSOE ha pedido responsabilidades políticas, a la vez que ha instado al equipo de gobierno a retirar el cartel que en el parque de Aguilar indica esa subvención.

El diputado del PP del área, Jesús Tapia, ha reiterado el compromiso firme de la Diputación con los parques de bomberos, y ha reconocido que la convocatoria era complicada por los plazos, que no se lograron ampliar, a la vez que se ha defendido diciendo que «los dos millones no se han perdido, solo que no se han conseguido», y también ha argumentado que un informe nacional coloca a la Diputación de Palencia como destacada entre las siete más pequeñas de 31 analizadas por haber conseguido más de 20 millones de fondos europeos. «También es exagerado pedir responsabilidades políticas, es retorcer la realidad», ha dicho a la vez que ha rubricado la información de la presidenta de la Diputación de que los bomberos que próximamente se incorporarán a la institución han pasado ya el tercer ejercicio de la oposición de la última convocatoria de 13 plazas y que cuanto antes se convocarán otras 18 plazas.

Otro tema que se ha abordado en el apartado de ruegos y preguntas a instancias del PSOE ha sido el proyecto piloto de taxis eléctricos en Saldaña, Baltanás y Cervera, para el que la Diputación adquirió tres vehículos, si bien la convocatoria quedó desierta. El diputado Urbano Alonso ha explicado que se plantea una segunda licitación bajando el canon para que los taxistas accedan a esos coches, por los que la Diputación pedía en la licitación 1.800 euros más el 21% de IVA, «aunque ese no es el problema, es más las elevadas pólizas de seguros que tienen que pagar, pero en cuanto se conozca un poco mejor y se extienda, seguró que hay nuevas incorporaciones», ha dicho. Un dato: los taxis que funcionan de forma experimental entre Saldaña y Baltanás registraron 25 viajes en diciembre pasado y 55 en este mes de enero. En Cervera, comenzará a funcionar la próxima semana, el 5 de febrero, «y cuando la gente sepa que por 4 euros vas de Triollo a Cervera, habrá muchos más usuarios», ha explicado Urbano Alonso.