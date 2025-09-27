Ampudia celebra su Fiesta Barroca vestida de gala La villa recrea el privilegio de concesión de Feria y Mercado Franco por el rey Felipe III con una puesta en escena que incluyó bailes de pavana y otros espectáculos

Luis Antonio Curiel Palencia Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:09 Comenta Compartir

La muy noble, histórica y leal villa de Ampudia ha vestido este sábado sus mejores galas para celebrar su fiesta barroca, una cita que congregó a centenares de visitantes llegados de toda la región para disfrutar de un día de fiesta que estuvo inspirado en las figuras del Duque de Lerma –que fue saludado en el antiguo convento de la villa– y el Rey Felipe III, que recibió a la entrada del castillo. En un entorno tan emblemático, los asistentes disfrutaron de diversas actuaciones teatrales y musicales. La organización mostró su gratitud a la familia Fontaneda por abrir cada año las puertas del castillo para acoger estas ferias de San Miguel.

Acto seguido, la comitiva desfiló hacia el casco histórico protagonizando un vistoso desfile y el propio rey recordó el privilegio de concesión de la Feria y Mercado Franco a la villa de Ampudia en 1601, ratificándose en 1603. Músicos, malabaristas, trovadores, soldados y artistas de calle recorrieron la villa ampudiana haciendo gala de su época de esplendor. Un desfile al que también se unieron numerosos vecinos ataviados con sus mejores galas barrocas. A continuación, la periodista Ana Mellado ofreció el pregón de las XXII Ferias de San Miguel y fue nombrada Embajadora Turística por parte de Felipe III. Un pregón en el que expuso su vinculación con Ampudia, pueblo que siente como suyo, y del que destacó el carácter acogedor de sus gentes y la impresionante riqueza monumental.

También tuvo un recuerdo hacia su padre, que con su cámara inmortalizó los rincones de Ampudia. En su intervención, reivindicó la importancia de apostar por los pueblos e hizo un canto al rico patrimonio de la villa, las costumbres y quehaceres cotidianos de los ampudianos, animando a vecinos y visitantes a apostar por el medio rural. Invitó a todos los asistentes a volver a Ampudia y hacer de embajadores de uno de los pueblos más bonitos de la provincia, título que ostenta de manera oficial desde 2024. Posteriormente, se celebraron bailes de pavana y otros espectáculos en honor del rey.

La jornada continuó con la visita a los distintos puestos del Mercado Barroco, donde los vecinos y visitantes pudieron adquirir la mejor alimentación y artesanía de la región. Durante todo el día se celebraron talleres en los que el público participó activamente.

La villa ampudiana lució sus mejores galas y contó con numerosas animaciones de teatro, bailes barrocos a cargo del grupo La Hormiga, cuentacuentos y diversas actuaciones musicales inspiradas en la fiesta barroca, que hicieron las delicias del público durante toda la jornada. Por la tarde, las calles y plazas rebosaron de público para contemplar el 'Gran desfile barroco' que partió desde el castillo con la visita del Rey y el Duque de Lerma.

Decenas de ampudianos portaron vistosos trajes -casi todos confeccionados por ellos mismos- para protagonizar uno de los momentos más espectaculares de la Fiesta Barroca. El desfile contó también con la presencia de dulzaineros, bufones, soldados y artistas de calle. «Esta fiesta es posible gracias a la colaboración de los ampudianos, que se vuelcan año tras año con el Mercado, que ya es un referente regional que cada edición atrae a más público y que está catalogado como uno de los mejores de su género a nivel nacional, como así lo avala la crítica especializada», destacaron desde el Centro de Iniciativas Turísticas 'Villa de Ampudia', colectivo promotor de las Ferias de San Miguel en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad y otras entidades. La jornada finalizó con un espectáculo itinerante como cierre de mercado.

La villa ampudiana acogerá este domingo el tradicional Mercado Castellano en el que habrá exhibiciones temáticas, música, espectáculos y juegos. El espectáculo 'Los Guardianes de Fuego' será uno de los actos destacados del Mercado Castellano, que pondrá el broche de oro a un intenso fin de semana. Ampudianos y visitantes podrán degustar y adquirir los diversos productos castellanos, como mieles, licores, embutidos, pan, pastas, cremas, juguetes, artesanía en cuero, madera y forja y otras muchas variedades que podrán ser contempladas y adquiridas en una jornada muy especial.

