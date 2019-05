El 50% de los 130.869 vehículos del parque de Palencia, sin pegatina ambiental de la DGT Densidad alta de vehículos en la plaza de San Lázaro de la capital palentina. / Antonio Quintero Los que no dispongan del adhesivo al ser los más antiguos no podrán circular por Madrid desde enero de 2025 RICARDO SÁNCHEZ RICO Palencia Jueves, 9 mayo 2019, 07:56

Barcelona discrimina ya la entrada en episodios de alta contaminación, pero desde el pasado 24 de abril, Madrid se ha convertido en el primer ayuntamiento del país en exigir para entrar en su término el distintivo medioambiental de la DGT que clasifica el parque de vehículos en función de su potencial contaminante, ante posibles medidas de restricción del tráfico u otras que incentiven la utilización de este tipo de vehículos. Hay cuatro adhesivos (0, Eco, C y B), y por el momento solo se libran los vehículos anteriores al año 2000, en el caso de que usen gasolina, y anteriores al año 2006 para los diésel. El resto tendrá que adaptarse si no quiere ser sancionado, de momento, por una «infracción en materia de convivencia». Ahora bien, la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid dispone que los vehículos que carezcan de distintivo ambiental no podrán circular por las vías de titularidad municipal a partir del 1 de enero de 2025.

La categorización de los cuatro tipos de distintivos que clasifican los vehículos en función de su impacto ambiental tiene su origen en el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016, que tiene como objetivo discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente.

El adhesivo Cero emisiones (azul) está reservado para ciclomotores, triciclos, cuadriciclos y motocicletas; turismos; furgonetas ligeras, vehículos de más de ocho plazas y vehículos de transporte de mercancías clasificados en el Registro de Vehículos de la DGT como vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículos eléctricos de autonomía extendida (REEV), vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible.

La pegatina Eco (verde y azul) está destinada a los turismos, furgonetas ligeras, vehículos de más de ocho plazas y vehículos de transporte de mercancías que sean híbridos o propulsados por gas. Los híbridos utilizan carburantes y deben tener una autonomía de más de 40 kilómetros solamente con electricidad. En todo caso, deberán cumplir los criterios de la etiqueta C.

Tendrán el distintivo C (verde) los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel, a partir de 2014;los vehículos de más de ocho plazas y de transporte de mercancías, tanto de gasolina como de diésel, matriculados a partir de 2014. Por tanto, los de gasolina deben cumplir la norma Euro 4,5 y 6 y en diésel, la Euro 6. En cuanto a las motocicletas y ciclomotores, llevarán esta etiqueta aquellas homologadas según las normativas de emisiones Euro 4 y Euro 3.

Las pegatinas B (amarillo) son para turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2000 y de diésel, a partir de enero de 2006; vehículos de más de ocho plazas y de transporte de mercancías, tanto de gasolina como diésel, matriculados a partir de 2005. Por tanto, los de gasolina deben cumplir la norma Euro 3 y en diésel, la Euro 4 y 5. La etiqueta B también identifica a las motocicletas y ciclomotores homologados según la normativa de emisiones Euro 2.

Los coches diésel anteriores a 2006 y gasolina de antes de 2000, así como las motos y ciclomotores anteriores a 2003, no disponen de pegatina, al no cumplen con los requisitos para ser etiquetados como vehículos limpios.

Según la estadística de la Jefatura Provincial de Tráfico de Palencia relativa al parque de vehículos domiciliados en la provincia en 2019 clasificados en función del tipo de vehículo y del distintivo medioambiental que le corresponde, hay 67 vehículos con la pegatina 0 Emisiones (nueve camiones, diez furgonetas, un autobús, treinta turismos, doce motocicletas y cinco ciclomotores), y 40.534 con el adhesivo B (2.353 camiones, 2.802 furgonetas, 99 autobuses, 31.655 turismos, 1.560 motocicletas, 1.293 ciclomotores, 600 tractores y otros 172 vehículos).

Con el distintivo C hay en Palencia 23.317 vehículos (472 camiones, 659 furgonetas, 71 autobuses, 17.550 turismos, 4.123 motocicletas, 40 ciclomotores, 335 tractores y otros 67 vehículos), y 533 con la pegatina Eco (seis camiones, ocho furgonetas, tres autobuses, 512 turismos y cuatro motocicletas). Sin distintivo hay en la provincia 66.418 vehículos (5.247 camiones, 5.918 furgonetas, 98 autobuses, 43.158 turismos, 3.030 motocicletas, 2.715 ciclomotores, 548 tractores, 1.032 remolques, 1.861 semiremolques y otros 2.631 vehículos).

Para facilitar que los conductores conozcan qué distintivo ambiental les corresponde, la DGT ha habilitado en su página web un buscador de pegatinas ECO, de modo que solo es necesario introducir la matrícula.

Cuando se pusieron en circulación, la DGT envió las pegatinas por correo a los domicilios de los conductores en función de las características de sus vehículos, mientras que a los coches nuevos se les entrega la distinción ambiental en el momento de su compra. Todos aquellos conductores que, por una razón u otra, no dispongan de la pegatina para su vehículo, pueden adquirirla por 5 euros en talleres, gestorías y oficinas de Correo