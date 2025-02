Valladolid subyuga

José F. Peláez Valladolid Viernes, 28 de febrero 2025, 06:46 Compartir

En los últimos presupuestos, León recibió uno de cada cuatro euros de la inversión provincializada de la Junta. Es casi el doble de lo que recibe Valladolid, pese a tener la capital un 20% más de población. Pese a todo, se sienten maltratados y creen que en una autonomía uniprovincial les iría mejor. Esto no se sostiene, por supuesto. Pese a lo que fue en los tiempos buenos de la minería, hoy León es una provincia objetivamente pobre que recibe más de lo que aporta. Ellos vinculan la decadencia a la existencia de la comunidad porque coincide en el tiempo, pero no hay nada que indique que las causas macroeconómicas que soportan ese declive tengan nada que ver con que la sede de las instituciones de Castilla y León se sitúe en Valladolid. Hay una diferencia entre correlación y causalidad y la realidad es que las provincias limítrofes con Portugal y la antigua Ruta de la Plata comparten el mismo problema y eso tiene poco que ver con nosotros. Si León tuviera un presupuesto que incluyera exclusivamente lo suyo, saldrían perdiendo. El PIB per cápita de Castilla (sin León-Zamora-Salamanca) sería de 29.700 euros. El de León (sin 'Castilla') 24.300 euros. En una eventual separación, Castilla se vería muy beneficiada, convirtiéndose la quinta comunidad en PIB per cápita tras Aragón y por delante de Baleares. León sería la catorce. Así que no es que Castilla se aproveche de León sino más bien al contrario: es León quien recibe más de lo que le correspondería porque lo extrae del resto de la comunidad. Es decir, de Castilla. Y no pasa nada, en un estado social hay que redistribuir la riqueza y ayudar a que las zonas más deprimidas se desarrollen. Eso es en lo que creemos. Aunque no todos, hay quien se asocia con los nacionalismos ricos para que los que nos deprimamos seamos los demás. En cualquier caso, si León recibe lo que recibe es porque Castilla es solidaria con ellos. Y estamos encantados. No conozco a un solo vallisoletano que no esté de acuerdo con la cohesión territorial y con el hecho de que desde la Junta se apoye a León en lo que necesite.

Pero tampoco veo a nadie que esté de acuerdo en que la Junta maltrate sistemáticamente a Valladolid, ponga palos en la rueda de su desarrollo y frene su potencial para no molestar a nuestros vecinos, que ha sido ver en la prensa el engendro ese de estación-compresa que proyecta Adif y les han entrado unos celitos que da cosa verlos. Los celos no son por la estación, claro, la gente no se despierta anhelando un túper en la calle Ordoño II. Sino por la inversión. Leen lo de los 300 millones de euros, dividen mentalmente entre 300.000 habitantes y ya se imaginan a cada pucelano con mil pavos en un maletín, tirando billetes por la calle Santiago como un rapero con su leísmo, su mala leche y su voto al PSOE entre los dientes.

Igual que todo nacionalismo surge frente a Castilla, todo localismo surge frente a Valladolid. Un vasco o un catalán se siente diferente.

–Vale, pero ¿diferente a qué?

–A Castilla, claro

Su idioma regional presenta una peculiaridad frente al castellano. Y diciendo eso no se dan cuenta de que son ellos los que instauran que 'lo normal' es el castellano. Es decir, son ellos los que nos hacen incumbentes al vernos como lo estándar. La gente es 'diferente' en cuanto a una comparación con Castilla. Castilla nunca ha tenido el derecho a definirse a sí misma, mientras que el resto lo han hecho y siempre en su contra. Aun así, siempre hemos aceptado ese juego y no solo entendemos el papel central que la historia nos ha dado sino, sobre todo, el que nos han dado los nacionalistas, cuyo odio nos eleva a mito. Pues en Castilla y León pasa lo mismo. El resto de provincias se sienten diferentes.

–Vale, pero ¿diferentes a qué?

–A Valladolid, claro

Y no lo entiendo, por más que los miro no veo diferencias con los leoneses. A simple vista diría que son muy parecidos a mí: mamíferos, bípedos, implumes, de largos dedos. Hablan igual y, si acaso, podemos traer a colación el tema del pimentón, que todavía estoy con una úlcera de la última vez que me pasé por allí a comer con Luis Cañón en lo de Adonías, que es el único hecho diferencial en el que creo.

En Pucela somos, así, el punto cero, el estándar de lo estándar, una especie de centro absoluto. Y no te digo ya en el centro de Valladolid. Parquesol es diferente.

–Vale, pero ¿diferente a qué?

–A Valladolid, claro

Creo que, si rascamos un poco, es posible que en San Andrés resida el verdadero espíritu de lo convencional, el núcleo irradiador de vallisoletanismo, castellanismo, españolismo y, visto lo visto, el punto cero de las comunicaciones españolas. Quizá por eso Adif nos homenajee con 300 kilos de inversión en el barrio y una estación para nosotros, aunque sea fea. Por cierto, el otro día una señora muy maleducada me insultaba porque dije que no me gustaba la estación-compresa. La señora resultó ser una diputada del PSOE. No se lo tomo en cuenta, al contrario que ella, yo sí que creo en la libertad de expresión y si hay gente a la que le gusta la Sagrada Familia, también puede haber gente a la que le guste el túper. En cualquier caso, al leerlo lancé un suspiro y mirando la vía 2 me pregunté a mí mismo: «¿Cómo hemos podido pasar de Peces-Barba a esto?».

Los localismos, como todo populismo, son peligrosos porque funcionan. Cuando das respuestas fáciles a problemas difíciles, la gente te escucha. Si además buscas un enemigo exterior e indeterminado y lo culpas de todo, la gente te aplaude. Y si los políticos les ríen las gracias, no se hable más. Abrir el mapa autonómico ahora es el camino más fácil para activar la disposición transitoria cuarta de la Constitución y ver a Navarra como cuarta provincia de Euskadi, para gustazo de Bildu y de todo el bloque sanchista. Son unos genios.

En breve veremos encuestas dando crecimientos a UPL, a Soria Ya! y a X Ávila. Y es lógico, si vives convencido de que Valladolid te roba y que Puigdemont no. Pero, frente a lo que se puede pensar, esa no será su solución sino su tumba. Si la cosa sigue así, no descartemos que frente a la coalición 'Puta Pucela' nazca 'Valladolid subyuga' y saque dos diputados nacionales que sean claves para la gobernabilidad de España, así como seis procuradores en las Cortes que decidan, esta vez sí, dónde va la pasta. Y trabajemos con nuestros socios de 'Puta Pucela' en romper la autonomía porque nos lastra y nos perjudica. Solo que nosotros, con datos en la mano. Todo movimiento tiene su reacción. Y si algunos siguen tensando la cuerda llegará un momento en el que Valladolid se canse y exija lo que le corresponda. Y, créanme, eso va a ser peor.

