Simplemente bruto

Nadie parece comprender a Trump y nos resistimos a creer que su comportamiento sea el de un estúpido matón de barrio, el abusón que disfruta imponiendo su fuerza. Mientras escribo este artículo, las noticias dicen que Zelenski, sin otra alternativa posible, se baja los pantalones ante las exigencias del macarra después de que retirara todo apoyo económico y bélico a Ucrania. ¿Qué busca Trump? ¿Qué pasa por su cabeza? Nadie lo sabe, nadie le entiende. Leo la prensa norteamericana con voracidad por ver si me entero de algo, pero nadie me da explicaciones racionales. No sé, parece increíble que alguien sea así, tan increíblemente estúpido, tan burdo, tan bruto… Alguna intención, algún interés tendrá, algo que se nos escapa. ¿Y Musk? ¿Y todos los multimillonarios que le apoyan? ¿Todos son dementes narcisistas, ególatras peligrosos? ¿Puede ser que la palabra que mejor defina al presidente de EE.UU., el hombre más poderosos del mundo, sea tonto?

Pues parece que sí. Trump es, simplemente, tonto, aunque se crea un genio, y conducirá a su país a la debacle. El que alardea de ser un gran negociador -dime de lo que presumes… -pone en la mano de Putin todas las cartas. Humilla a Ucrania, humilla a Europa, nos enfurece ese matonismo ante el que estamos inermes y tenemos que aceptar que, hoy por hoy, nadie le puede parar. Veremos qué pasa mañana cuando estalle la guerra con China, la guerra que parece inevitable. Y confiemos en que Europa despierte y no siga siendo como aquel Papa, Pío XII, del que Stalin preguntó cuántas divisiones tenía cuando Churchill sugirió invitarle a las conversaciones de Yalta.

Donald Trump