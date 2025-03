La Babel que todo lo devora

Comenta Compartir

La sociedad cambia permanentemente de manera sigilosa e imperceptible, lo cual no quiere decir que esas pequeñas transformaciones no tengan un reflejo público. La información ... a la opinión pública es hoy más sensible que nunca. Cualquier evento, por nimio que pudiera parecer, tiene inmediato reflejo en la sociedad, los sensores sociales están conectados a los mediáticos por una línea directa, vertiginosa e instantánea. Las redes de Internet son responsables de esta sinergia.

Internet es esa Babel que todo lo devora con su sobredosis de información, es el monstruo de cara sonriente que se devora a sí mismo sin piedad, que puede elevar la libertad al caos más absoluto, que es la deificación de las autopistas de la información sin control, sin peaje, sin señalización, sin destino o con un destino muy marcado. El Dios Internet convierte al humano en pura información despersonalizada. Noticias relacionadas Juan Villacorta El milenio del egoísmo social Juan Villacorta La civilización del odio El ciberespacio no es una realidad virtual sino un sueño real. La pesadilla surge cuando no sabemos distinguir las fronteras de cada una. Una confidencia hecha a tiempo puede evitar un desastre, pero el uso incorrecto de esa información reservada puede desencadenar un desastre. Medir el uso y los tiempos de ciertas informaciones es fundamental, especialmente en política. La comunicación establece puentes de entendimiento, une gentes y territorios de vacío, pero no olvidemos que la comunicación también puede ser el hilo conductor de la destrucción y de la nada.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Internet