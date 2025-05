Varios socios de Sánchez se unen al PP para instarle a que presente los Presupuestos

El Gobierno tuvo este jueves una de cal y otra de arena. Aunque el Ejecutivo volvió a salvar contra la bocina en el Congreso el ... real decreto ley sobre los aranceles para confrontar la andanada arancelaria de Donald Trump, tuvo que ver cómo parte de sus habituales aliados parlamentarios unían fuerzas con el PP para reclamar formalmente que el Consejo de Ministros cumpla con el «mandato constitucional» de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025. La moción de los populares, que no tiene carácter vinculante, contó con el apoyo de Esquerra, Podemos, BNG y Vox, y la abstención de Junts per Catalunya, que llevan semanas reclamando la necesidad de aprobar unas Cuentas públicas –las actuales están prorrogadas desde 2022, en la pasada legislatura– que se adapten a la realidad del momento.

El artículo 134.2 de la Carta Magna, según arguyen desde el primer partido de la oposición, no deja lugar a dudas: «El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Pero el Ejecutivo ya ha dejado claro que no tiene intención de «hacer perder el tiempo» al Congreso y llevar un proyecto presupuestario si no tiene garantizado el apoyo de los grupos parlamentarios de antemano y que dejaría a Pedro Sánchez entre la espada y la pared para apretar el botón del adelanto electoral. Un escenario que el presidente no se plantea, dispuesto a agotar la legislatura.

El PP celebra el tirón de orejas a Sánchez de parte de sus socios para cumplir de una vez con sus deberes constitucionales. «Demuestra el grado de insumisión de los socialistas a la Carta Magna», apuntan desde Génova. En el entorno de Alberto Núñez Feijóo inciden en que ahora existe un mandato parlamentario para que Sánchez presente unas Cuentas públicas y desista de prorrogar nuevamente las de hace tres años. De no hacerlo, señalan, «además de despreciar la Constitución, el Gobierno despreciará también a las Cortes y, por tanto, a los ciudadanos».

La senda de la estabilidad

En el texto votado este jueves en la Cámara baja, el PP insta también al Ejecutivo del PSOE y Sumar, como paso previo a presentar el proyecto presupuestario, a «aprobar de forma inmediata los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para remitirlos a las Cortes Generales». Una petición que contó con el respaldo de los mismos grupos parlamentarios y a la que se sumó la abstención de EH Bildu. El PNV fue el único de los socios de investidura que se mantuvo en el 'no', junto a PSOE y Sumar.

El Gobierno decidió en septiembre retirar 'in extremis' del Congreso la senda de estabilidad al comprobar que la votación, antesala de las Cuentas públicas, estaba abocada al fracaso por segunda vez consecutiva al no contar con el 'sí' de Junts. La formación de Carles Puigdemont ya resultó decisiva en el rechazo a la senda de estabilidad votada en julio, cuando se alineó en el 'no' con PP y Vox.

El último punto de la moción presentada por los de Feijóo emplazaba a La Moncloa a autorizar los trámites necesarios para presentar los Presupuestos antes de junio de 2025, «a fin de que incluyan los compromisos de gasto militar y en defensa que ha asumido el Gobierno». Pero este punto no concitó los apoyos de los socios de Sánchez, que mantienen posturas claramente antibelicistas.