Lenguaje claro para la democracia

Nadie como Groucho Marx ha sabido parodiar la frustración de un ciudadano cualquiera cuando debe hacer frente a un texto administrativo complejo. «La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte», proclamaba el genio en 'Una noche en la ópera' hace ¡90 años! Durante décadas, el lenguaje farragoso, promovido sobre todo por la administración, ha parecido ganar la batalla al lenguaje claro, pero la concienciación creciente de la sociedad apunta a un cambio en estas desequilibradas, hasta ahora, reglas del juego.

El 85% de los trámites administrativos no son claros y el 40% de las ayudas se pierden porque quienes deberían recibirlas no las entienden. Son solo dos de los datos recopilados por Plain, una asociación internacional que trabaja en 30 países para promover la comunicación clara. Su rama española ha llevado al Congreso una propuesta para la redacción de una Constitución clara que no altere su contenido, sino que sirva para «fomentar su divulgación, facilitar que llegue a todos los sectores de la población y reforzar el aprecio por el texto constitucional, acercándolo todavía más a la población», explican los promotores.

Menciones a leyes o normas Cambia entre la versión difícil y la versión sencilla usando este interruptor: Versión difícil Versión sencilla Original (cita textual) Según lo que se establece en la Orden 9 de la Consejería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital (DOGV núm. 9374, de 04 de julio de 2022), modificada por la Orden 14 de la Consejería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital (DOGV núm. 9454, de 21 de octubre de 2022) y la resolución de ampliación de plazos (DOGV núm. 9467, de 10 de noviembre de 2022) los interesados deberán presentar la solicitud: Inicio de plazo el 24 de octubre de 2022

Fin de plazo el 31 de julio de 2023 Versión accesible Los plazos para que presente la solicitud son: Inicio de plazo el 24 de octubre de 2022

Fin de plazo el 31 de julio de 2023 Consulte aquí la normativa [hipervínculo a la norma] Fuente: Guía de lenguaje claro de la Generalitat Valenciana

El profesor y embajador de Plain en España, Antonio Martín, no se va más allá del artículo 1 de la Constitución: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». «¿Entiende la gente el significado de 'social y democrático de Derecho'?», se pregunta Martín, que denuncia «las fórmulas legislativas y administrativas innecesarias que alejan a los ciudadanos de la política y les hacen sentir desconfianza hacia ella».

Evitar tecnicismos Versión difícil Versión sencilla Textos con tecnicismos, abreviatura y siglas Pueden solicitar las ayudas las familias con una persona descendiente cuando los ingresos anuales de la unidad familiar, incluidas las pensiones de alimentos, divididos por el número de unidades de consumo, no superen el 100% del IPREM vigente calculado en doce mensualidades. Texto adaptado Pueden solicitar estas ayudas las familias que conviven con un descendiente o más cuando cumplan esta condición: que los ingresos anuales de la unidad familiar —incluidas las pensiones de alimentos— divididos por el número de unidades de consumo, no superen el 100 % del IPREM* vigente, calculado en doce mensualidades. *El indicador económico IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) se utiliza para determinar el límite de salario cuando se solicita una ayuda [hipervínculo para calcularlo / normativa]. Fuente: Guía de lenguaje claro de la Generalitat Valenciana

Pero ¿qué es el lenguaje claro? Plain sostiene que una comunicación puede considerarse lenguaje claro «si la lengua, la estructura y el diseño son tan claros que el público que está destinada puede encontrar fácilmente lo que necesita, comprender lo que encuentra y usar esa información». El lenguaje claro, enumera Martín, «refuerza la legitimidad democrática, frena la desafección, aumenta la transparencia y la rendición de cuentas, favorece a los más vulnerables, evita costes innecesarios, malentendidos, reclamaciones y litigios y mejora la eficacia institucional, con mensajes más claros, un debate más útil y un mayor consenso social». «Es una cuestión de empatía», resume este experto.

Usar marcadores textuales Versión difícil Versión sencilla Textos con tecnicismos, abreviatura y siglas La solicitud podrá realizarse para valoración inicial o para homologación cuando la persona solicitante tenga reconocida la pensión de gran invalidez o el complemento de la necesidad de concurso de otra persona. Las personas que formulen solicitud para homologación del complemento de la necesidad del concurso de otra persona con una puntuación igual o superior a 45 puntos estarán exentas de aportar el informe de salud previsto en el artículo 5, apartado 4, letra a) del Decreto 62/2017, de 19 de mayo, del Consell. A las personas que tengan reconocido el complemento de gran invalidez se les reconocerá, en todo caso, el Grado III. Texto adaptado Puede enviar la solicitud para que se la valoremos o para que se la homologuemos, si tiene reconocida la pensión de gran invalidez o el complemento de la necesidad de concurso de otra persona. En el caso de quienes tengan reconocido el complemento de gran invalidez, también se les reconoce el Grado III. Por lo tanto, quien solicita la homologación del complemento de la necesidad del concurso de otra persona —que ya cuente con una puntuación igual o superior a 45 puntos— estará exenta de aportar el informe de salud (previsto en el artículo 5, apartado 4, letra a) del Decreto 62/2017, de 19 de mayo, del Consell). Fuente: Guía de lenguaje claro de la Generalitat Valenciana

Con todos estos beneficios, la persistencia de un lenguaje incomprensible en el Parlamento, en el mundo económico o en el mundo jurídico (¿quién comprende a la primera un auto judicial o las escrituras de una casa?) solo se explica por la 'hipótesis del hechicero'. «Los encargados de redactar textos complejos pueden verse a sí mismo como unos magos que poseen una receta que nadie más tiene y utilizarla para ejercer poder y autoridad por encima de valores como la confianza», cuenta Rubén Vinagre, analista político y coordinador del Radar de Lenguaje Claro, recientemente galardonado con el Global Democracy Award de The Washington Academy of Political Arts & Sciences.

Evitar palabras comodín Versión difícil Versión sencilla Pobreza léxica Para efectuar la presentación de forma presencial... Se realice el abono de las tasas... Mayor precisión y comprensibilidad Para presentarlo en persona... Pague las tasas... Fuente: Guía de lenguaje claro de la Generalitat Valenciana

Los primeros intentos para acabar con el lenguaje confuso se dieron en las administraciones y en los parlamentos de los países anglosajones en los 70, y aunque este movimiento ha tardado en llegar a España, en los últimos años se han planteado acciones en el Congreso, con el Plan de Parlamento Abierto 2025-2027, o en administraciones como la Agencia Tributaria, los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, la Junta de Andalucía, la Generalitat Valenciana o el Gobierno de Aragón.

La fragmentación de párrafos: el punto y aparte Versión difícil Versión sencilla SEGUNDO. El art. 14.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que para el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve, será competente el Juez de Instrucción, salvo que la competencia corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer y en el presente caso, la competencia viene atribuida a este Juzgado conforme a la citada norma y a las vigentes de reparto de asuntos penales. SEGUNDO. El artículo 14.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que, para el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve, la competencia recae en el juzgado de Instrucción, salvo que la competencia corresponda al juzgado de Violencia sobre la Mujer. En este procedimiento, este juzgado es el que tiene la competencia, de acuerdo con lo que establece la norma citada y las normas vigentes de reparto de asuntos penales. Fuente: Guía de redacción judicial clara (Ministerio de Justicia)

La exigencia de un lenguaje claro fue uno de los puntos de acuerdo del último Congreso de la Lengua, celebrado en la ciudad peruana de Arequipa. Allí, los representantes del Instituto Cervantes, de la Real Academia Española y de las academias hispanoamericanas reclamaron una «defensa de los derechos de la ciudadanía frente al abuso de poder o la manipulación» en los que pueden incurrir las autoridades o las administraciones públicas mediante el uso «oscurantista o torticero» de la lengua.

La omisión de determinantes Versión difícil Versión sencilla (…) pudiendo dirigir escrito a este Juzgado en su defensa, así como apoderar a Abogado o Procurador para que presente en el acto del juicio las alegaciones y pruebas de descargo que tuviere (…). (…) podrá dirigir a este juzgado un escrito en su defensa y/o apoderar a un/a abogado/a o a un/a procurador/a para que presente en el juicio las alegaciones y pruebas de descargo de la que usted disponga (…). Fuente: Guía de redacción judicial clara (Ministerio de Justicia)

«Los ciudadanos tienen pleno derecho a que se les hable con claridad», dijo el secretario general del congreso y director Académico del Instituto Cervantes, Álvaro García Santa-Cecilia, que avisó de que el presente digital «mantiene su capacidad de incidir en la conducta y en la vida pública». «En un contexto marcado por la posverdad, la censura y la manipulación mediática, la claridad se erige como imperativo categórico para las instituciones», subrayó.

En la misma línea, el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, incide en la «vinculación entre el lenguaje claro a los valores del Estado de derecho, la democracia con el disfrute y el ejercicio efectivo de los derechos de los ciudadanos consagrados en las constituciones». Hace un año, la RAE y las academias de la Asale (Asociación de Academias de la Lengua Española) publicaron la Guía panhispánica de lenguaje claro y accesible.

