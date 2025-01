Illa anuncia la mayor inversión pública del Govern desde 2010: 18.500 millones

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este viernes la mayor movilización de recursos públicos de la administración catalana desde 2010. Illa se ha comprometido a invertir 18.500 millones (13.700 millones del Govern y 4.800 a través de créditos del ... ICF) entre 2025 y 2030 en infraestructuras, innovación, modernización productiva, igualdad de oportunidades y en el buen gobierno. El objetivo, ha dicho, es que Cataluña vuelva a ser el motor económico de España y superar a Madrid. «Les propongo fijarnos el objetivo de liderar la economía española y de ser región puntera de Europa», ha afirmado en una conferencia en Barcelona ante la plana mayor del mundo económico y empresarial catalán.

Illa ha buscado la complicidad del mundo económico, ante la falta de apoyos parlamentarios. A unos días de cumplirse el medio año del acuerdo suscrito con ERC para su investidura, los republicanos se niegan a negociar los Presupuestos de la Generalitat. Illa tendrá que afrontar su primer año de mandato sin poder aprobar las Cuentas. Aun así, ha tratado de exhibir ambición inversora en una conferencia titulada «Cataluña lidera. Un modelo económico de prosperidad compartida». El presidente de la Generalitat ha defendido un modelo progresista, un concepto de economía basada en la prosperidad compartida, en contraposición de los modelos insolidarios, según ha calificado y de «dumping fiscal» de Madrid.

La conferencia de Illa se ha celebrado días después de que el Banco Sabadell anunciara el regreso de su sede social a Cataluña, siete años después de su traslado como consecuencia del miedo que generó en el mundo económico el 'procés', y días después también del inicio en Canarias de su gira por toda España para defender la financiación singular para Cataluña.

«En el mundo que viene, el factor territorio, el factor país, será cada vez más relevante para las empresas. Empresas grandes y pequeñas, abiertas, con presencia en el mundo, pero claramente vinculadas a un país y territorio. Con el alma, si me lo dejan decir así. Quizás haya algo de eso, seguro que sí, en el retorno de algunas empresas a Cataluña. Que no pido, ni he pedido, cada uno tiene su ámbito de decisión, pero que agradezco sinceramente», ha asegurado. Banco Sabadell comunicó su regreso, pero CaixaBank, en cambio, descartó el camino de vuelta. El Govern presenta el regreso de las empresas, que ha empezado con cuenta gotas, como un síntoma de normalidad política, tras la llegada de los socialistas y su apuesta por el diálogo con los independentistas.

Illa ha tratado de exhibir sintonía con el mundo económico. Pero carece a día de hoy de una mayoría para aprobar los Presupuestos. ERC condiciona su apoyo a que haya avances en el concierto económico. El presidente de la Generalitat se propone reunirse con todos los presidentes autonómicos para trasladarles su propuesta fiscal. «Veo de forma mayoritaria una actitud positiva y de respeto hacia Cataluña. Combinada también con una actitud a veces de recelo, y déjenme decirlo, de cierta desconfianza», ha señalado. Y ha pedido al resto de España que «no tenga miedo de que Cataluña despliegue todo su potencial, haga sus planteamientos y aporte su visión». «Hay necesidad de explicarnos, también de escuchar. Aquí veo mucho trabajo por hacer. Veo también, quiero decirlo con todo respeto, y seguramente es inevitable que sea así, algunas actitudes abiertamente recelosas, que lo plantean todo como un juego de suma cero. Para ser justos, son minoritarias, allá y aquí», ha rematado.