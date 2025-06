Entre vinos, naturaleza y música en plena meseta, en Cubillas de Santa Marta

Julio Fernández Portela, alcalde: «Cubillas de Santa Marta se transforma con el paso del tiempo»

Julio Fernández.

El municipio de Cubillas de Santa Marta ha cambiado mucho y para bien: las calles se encuentran asfaltadas, tienen alumbrado, el saneamiento es nuevo, zonas ajardinadas y las casas están arregladas. El año pasado hicimos una intervención en la plaza Mayor, una importante obra que ha dado una nueva imagen al pueblo, con un espacio más abierto y más accesible.

Otro espacio que ha cambiado es la zona que llamamos el campo de fútbol: hay bancos y mesas para sentarse o merendar, hay una pista de juegos tradicionales, aparatos de gimnasia de mantenimiento… Cubillas se va transformando con el tiempo.

Aunque estamos llevando a cabo nuevos proyectos e iniciativas, lo más importante que necesita el municipio para continuar con su desarrollo es tener cobertura de telefonía móvil. Apenas tenemos cobertura y el día a día así es muy difícil. A los vecinos les resulta prácticamente imposible hablar por teléfono. También queremos que la fibra óptica llegue a todos los rincones del municipio. Sin cobertura o internet se entorpece todo o directamente no se puede hacer. Nos estamos moviendo mucho para mejorar la cobertura, pero no encontramos más que barreras. Por contra, las iniciativas de las que más orgulloso me siento son varias. Me siento orgulloso de tener un centro de ocio para los más jóvenes. Durante todos los fines de semana tienen actividades y hay campamento de verano. Me siento orgulloso del aula de cultura, un local multiusos donde se dan clases de gimnasia, manualidades, charlas… Me siento orgulloso de que hayamos creado una Asociación de jubilados y pensionistas 'Amigos de Cubillas'. Me siento orgulloso de la obra de la plaza de Cubillas y de la renovación de toda la red de alumbrado público solar de Vegalatorre. Me siento orgullo de las repoblaciones de árboles que estamos haciendo: las fuentes, paseo de los almendros, camino del cementerio… Y de cara a los próximos meses queremos construir un nuevo bar-restaurante al lado del Ayuntamiento. Un proyecto muy ambicioso que pretende dar este servicio al pueblo. También se van arreglar algunas calles, acondicionar alcornoques del paseo principal y de la plaza Villa del Prado, tenemos una ayuda para la restauración de la iglesia...

Creo que sería necesario un mayor apoyo por parte de las instituciones de ámbito superior al municipio. El medio rural es el alma de nuestros territorios, un espacio de vida, cultura y tradición que no puede seguir siendo relegado al olvido. Mantenerlo vivo no es una opción, es una necesidad urgente para garantizar el equilibrio territorial, la soberanía alimentaria y la conservación del paisaje. Sin embargo, en los municipios la despoblación avanza y las oportunidades escasean. Las administraciones deben pasar de las promesas a los hechos, con políticas eficaces, inversiones reales y atención constante. No basta con discursos vacíos, hacen falta infraestructuras y servicios dignos. El futuro del campo no se escribe con palabras, sino con compromisos cumplidos.