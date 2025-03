Fombellida, un municipio con potencial

Víctor David Alonso Monge, alcalde: Escuchar a los vecinos es fundamental

Víctor David Alonso Monge.

El objetivo de nuestras decisiones es mejorar la vida de nuestros vecinos y nuestro deseo es fomentar la convivencia y la buena vecindad. Es una responsabilidad que en ocasiones puede conllevar algún 'disgusto' ya que no siempre las resoluciones son compartidas por todas las personas. Hace veintidós años que ocupo la alcaldía gracias al apoyo y la confianza renovada de mis vecinos, con los que siempre he mantenido buena sintonía. Agradezco su apoyo y especialmente la colaboración del Equipo de Gobierno, porque el trabajo de los concejales, funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento es muy importante para el funcionamiento de la institución. El objetivo final de un alcalde es tomar las mejores decisiones y en este sentido es fundamental escuchar a nuestros vecinos y fomentar la participación en la propuesta de ideas. Un ejemplo de participación que luce en nuestro municipio desde 2023 es la nueva fuente, para cuyo diseño se tuvieron en cuenta diferentes opiniones. Este es un pueblo donde los vecinos se implican y colaboran en numerosas actividades, lo que siempre es de agradecer. En estos momentos se me vienen a la mente la marcha contra el cáncer, la Esgueva Bike, la donación de sangre o la organización de iniciativas plasmadas en el programa de nuestras fiestas patronales y en las actividades estivales y navideñas. Un aspecto destacado de nuestro municipio son los servicios que se ofrecen a los vecinos, que han ido mejorando y aumentando con los años. Es también de agradecer el esfuerzo de los emprendedores en hostelería, carnicería, comercio, peluquería, farmacia o el bar como lugar de encuentro y disfrute de la música en directo, entre otros negocios que hay en el municipio, que suman actividad y contribuyen a la relevancia de Fombellida. Tampoco puedo olvidar la actividad de las piscinas durante la época estival o el maravilloso parque que se ha convertido en un punto de encuentro intergeneracional. Además de ofrecer unos buenos servicios, nos presentamos como un municipio de oportunidades: disponemos de bonificaciones del 95% para el impuesto de construcción de vivienda y el IBI en rústica y urbana tienen el gravamen más bajo que permite la Ley, ya que pretendemos que nuestros vecinos paguen los mínimos impuestos. Mirando hacia el futuro de nuestro municipio, la oferta de vivienda disponible ofrece la oportunidad de facilitar la estancia, no solo temporal sino también permanente, a aquellas familias que lo deseen. La disponibilidad de banda ancha y ADSL es también una oportunidad para nuevos negocios y nuevas fórmulas de trabajo que permitan compatibilizar la actividad laboral con la vida en Fombellida. Fombellida es un lugar con potencial, para descubrir y para quedarse y tengo el orgullo de llevar su nombre por cualquier parte del mundo siempre que tengo la oportunidad.