Curiel de Duero, enclave histórico y riqueza natural

Ángel Mínguez, alcalde: «Juntos lograremos impulsar el atractivo de este pequeño municipio»

Ángel Mínguez.

Soy de Curiel y he estado ligado y he vivido en esta tierra desde mi infancia. Siempre he pensado en poder colaborar con el pueblo y los vecinos, y ahora que cuento con más tiempo ha surgido la oportunidad. Desde el Consistorio tenemos la prioridad de mejorar los servicios del pueblo. Como en otros pequeños municipios tenemos que hacer frente al grave problema que es la despoblación, pero confiamos en que las nuevas generaciones quieran darle una oportunidad a este lugar en el que la tranquilidad y naturaleza aportan un valor extra a la calidad de vida.

En este sentido, también hay que tener en cuenta que la conexión digital permite conciliar el trabajo en la distancia y eso facilita desarrollar nuevas oportunidades desde el medio rural. Estamos en una tierra ligada, tradicionalmente, a los sectores de la agricultura y los vinos. Rodeados de importantes bodegas que han sabido aprovechar el potencial del entorno y que generan economía, empleo y turismo. Sin embargo, echamos en falta que sean más las personas que opten por quedarse a vivir en Curiel.

En verano vemos cómo regresan vecinos y familias que suelen pasar el resto del año fuera y es una alegría ver las calles llenas, mucha actividad y gran participación en la celebración de nuestras fiestas. Especialmente las de verano, que tienen lugar a finales de julio y principios de agosto. Son días de diversión, de compartir, de crear recuerdos en Curiel.

Las buenas conexiones y el servicio de autobús disponible permiten el traslado a Peñafiel, a apenas 5 kilómetros, para acudir al centro de salud, colegios, supermercados... así como viajar hasta Valladolid. Esperamos que la apertura del tramo de la autovía entre Quintanilla de Arriba y Tudela de Duero se produzca cuanto antes para agilizar los tiempos de viaje y la seguridad de los vehículos en una carretera que soporta un fuerte ritmo de camiones. Por otro lado, me gustaría lanzar una invitación para que la gente se acerque a conocer nuestro pueblo, tanto el patrimonio histórico como natural que nos rodea, puesto que es un maravilloso lugar también para pasar unos días y desconectar. Agradecemos la confianza a los vecinos y sobre todo a los más jóvenes, que en los últimos años han elegido seguir viviendo en Curiel. Juntos lograremos mantener e impulsar el atractivo de este pequeño municipio de la Ribera del Duero.