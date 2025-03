Compromiso en la lucha contra la despoblación en Barruelo del Valle

Mario de Fuentes, alcalde: «Seguiremos luchando por mantener la actividad en Barruelo del Valle»

Mario de Fuentes.

Desde el año 2007 tengo el honor de ocupar el cargo de la alcaldía de este municipio que significa para mí todo un orgullo porque tienes cariño a tu pueblo, es tu gente, con la que te has criado. La vida en los pueblos pequeños es la vida en comunidad, un sentimiento con el que creces y que se añora en las ciudades. Recuerdo que no solo te educaban tus padres o tu familia, sino también los propios vecinos, cuando si hacías alguna chiquillada había la confianza para llamarte la atención si algo hacías mal. Aquí todos estamos con todos.

Ahora los tiempos han cambiado y hacemos frente a retos como el de la despoblación. Los veinte mil habitantes que tiene, por ejemplo, Arroyo de la Encomienda es lo que tenía toda la zona norte de la provincia hace cuarenta años y nosotros en Barruelo del Valle tenemos cincuenta y dos habitantes censados. Hemos pasado de vivir en el pueblo para ir a trabajar a la ciudad, a quedarnos en la ciudad. Es difícil luchar contra eso, aunque tenemos que sacar pecho por la educación en los pueblos, con una ratio más baja de alumnos, la enseñanza es exquisita porque son clases particulares prácticamente y se puede atender mejor a los alumnos. Animaría a las familias numerosas a que vinieran a vivir a los pueblos pero reconozco que también hay una demanda de servicios. En este sentido, no se entienden actuaciones como la inversión en una obra civil de fibra finalizada pero que no se termina de poner, ¿quién lo entiende? Está todo montado y solo falta el pack de fibra, pero no hay quien lo ponga. No tiene lógica.

Desde el Ayuntamiento seguiremos luchando por mantener la actividad en Barruelo del Valle con medidas de apoyo en colaboración con la Diputación de Valladolid.