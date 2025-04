Calidad de vida, ocio, deporte y cultura en Zaratán

Adrián Rodríguez Viernes, 4 de abril 2025, 17:19 | Actualizado 17:32h. Comenta Compartir

Zaratán presume de calidad de vida. El municipio situado en el alfoz es seña de identidad de ocio, deporte y cultura pero también de constante evolución adecuando todos y cada uno de sus proyectos a las necesidades de todos sus vecinos, independientemente de cuál sea su edad. Con todas las ventajas que tiene un pueblo pero con todos los servicios cubiertos de una gran ciudad, Zaratán está conectada con Valladolid a través de línea de bus con una buena frecuencia y ha sido un pueblo pionero en implantar el servicio Biki, el Sistema Público de Alquiler de Bicicletas de Valladolid.

En su apuesta por la mejora y creación de nuevos espacios con el objetivo de satisfacer las necesidades de todos sus vecinos, Zaratán contará próximamente con dos nuevos centros o espacios. El nuevo Centro Cultural de Los Lavaderos llegará antes de este verano de 2025. Un nuevo punto de encuentro entre vecinos y visitantes que contará con 1.276 metros cuadrados con capacidad para albergar talleres, obras de teatro, conciertos u otras muestras culturales. El edificio contará con tres plantas y ofrecerá la posibilidad de alquilar espacios para desarrollar actividades.

Por otro lado, Zaratán presta especial atención a las personas mayores que residen en el municipio y «las instalaciones actuales se quedan pequeñas», señala Roberto Migallón, alcalde de Zaratán. De tal manera, el municipio sumará antes de verano de 2026 un nuevo Centro de Mayores. «Gracias a que parte del proyecto se cubre con los planes provinciales de la Diputación de Valladolid, Zaratán podrá contar con este nuevo inmueble como una apuesta por mejorar la calidad de vida de nuestros mayores», presume orgulloso Roberto Migallón.

El centro se construirá ocupando dos parcelas y estará dividido en varias aulas con edificios polivalentes destinados al ocio y los talleres que necesitan las personas mayores. Asimismo, el Centro de Mayores tendrá 765 metros cuadrados dividido en dos plantas. La planta baja con un enorme salón para convivir con otras personas y disfrutar de las jornadas, dos despachos, una cafetería, cocina y varios aseos. La planta superior dividida en aulas para acondicionar espacios ante posibles talleres, charlas u otras actividades. No obstante, el Centro de Mayores de Zaratán dispondrá también con un patio en la zona exterior con vegetación y bancos para disfrutar del buen tiempo en primavera y verano.

Zaratán presume de cuatro polígonos industriales El número de autónomos y emprendedores continúa creciendo en Zaratán. El municipio del alfoz sigue en constante evolución y crecimiento empresarial gracias a sus cuatro polígonos industriales con capacidad para acoger a todo tipo de empresas. El Ayuntamiento de Zaratán confirma que «el número de autónomos y emprendedores que ya se ha instalado no ha parado de crecer». Zaratán ofrece la tranquilidad que se necesita a cinco minutos de Valladolid y con un entorno lleno de oportunidades.

La cultura, el deporte y el contacto con la naturaleza forman parte indispensable del sello de Zaratán. A lo largo del año, el municipio se convierte en un referente deportivo acogiendo campeonatos y competiciones de diferentes modalidades como pádel, artes marciales, voley playa o baloncesto, entre otros. Este año ha presentado la programación Zaratán Saludable con las diferentes disciplinas que coparán el protagonismo a lo largo de este año. «Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento se ha confeccionado esta agenda donde niños y mayores disfrutan de diferentes deportes y actividades físicas», señala Roberto Migallón.

Todos los meses hay un deporte, una actividad física o un campeonato en Zaratán que cuenta con imponentes instalaciones para la celebración de este tipo de eventos deportivos. Durante los próximos meses se desarrolla, por ejemplo, la III Marcha contra el Cáncer, en abril o en mayo el VII Trail Tren Burra, el Campeonato Regional de Danza y el IV Trofeo Federación de Patinaje Artístico, ademas de la final A4 Basket de ligas federadas.

El nuevo Centro Cultural de Los Lavaderos entrará en funcionamiento antes de verano de 2025. Los alcaldes de Zaratán y Valladolid muestran el servicio Biki. Práctica deportiva con bicicleta en Zaratán. 1 /

Sin ninguna duda, Zaratán presume de bus y bici como métodos de transporte efectivos para llegar hasta Valladolid. En la actualidad el servicio de alquiler de bicicletas cuenta con 97 estaciones BIKI y 856 bicicletas, a las que se suman las dos nuevas estaciones que se van a ubicar en Zaratán y las 22 bicis eléctricas que formarán parte de ellas -once por cada estación-. De esta manera, y a pedaladas, los vecinos de Zaratán pueden llegar a Valladolid en bicicleta en poco más de 15 minutos. Si por el contrario, la bicicleta no es su medio de transporte o las condiciones climatológicas dificultan la pedalada, Zaratán dispone de un muy buen servicio de bus. Con una frecuencia de cada media hora de lunes a viernes y cada hora los sábados y domingos, los vecinos del municipio del alfoz están conectados con la capital. No obstante, Zaratán también disfruta de un servicio de autobús nocturno para los viernes, sábados y vísperas de días festivos.

Un municipio con todo lo necesario para vivir, desarrollarse profesionalmente, instalar una empresa o disfrutar en familia de todas las actividades que acoge Zaratán a lo largo del año.

Roberto Migallón, alcalde: Nueve rutas y un sinfín de posibilidades en Zaratán Roberto Migallón. Lo cierto es que Zaratán destaca en muchos ámbitos. Desde el punto de vista empresarial contamos con cuatro polígonos y varias facilidades para empresarios y autónomos a la hora de instalar su empresa en nuestro suelo industrial. Desde el punto de vista de infraestructuras, estamos inmersos en la creación de dos nuevos espacios: un Centro Cultural y un Centro para Mayores. Desde el punto de vista del transporte, estamos conectados con Valladolid de manera práctica y efectiva. El ocio forma parte de nuestra cultura y no perdemos nuestras tradiciones celebrando la Fiesta de la Salchicha que año tras año aglutina a miles de personas en torno a nuestro producto estrella. El deporte se ha convertido en nuestra seña de identidad, somos un referente en la provincia de Valladolid por la variedad de disciplinas que acogemos y los torneos y competiciones que se celebran en nuestras instalaciones. Este año Zaratán apuesta por descubrir el entorno a través de los «paseos con corazón». Una iniciativa que recoge nueve recorridos de diferentes distancias y exigencias para disfrutar de los enclaves naturales del municipio fomentando el ocio saludable y potenciando el turismo a nivel local. Si bien la guía fue publicada a raíz de la pandemia continúa siendo un reclamo turístico tanto para vecinos como para visitantes que descubren nuestro municipio de manera diferente practicando deporte al aire libre y compartiendo momentos con la naturaleza. Las rutas ofrecen propuestas que abarcan un gran abanico de posibilidades. Desde paseos familiares más accesibles, hasta pequeñas aventuras de senderismo y excursionismo en las que disfrutar de unos kilómetros en contacto con la naturaleza. Esta propuesta pretende facilitar un disfrute sostenible y saludable. Desde la caminata tranquila o el paseo cercano de caminos cómodos, hasta el recorrido sinuoso de tres horas de duración, la carrera o incluso la práctica del Trail o de la bicicleta de montaña en sendero. Precisamente, durante el mes de mayo, más concretamente el primer día del mes, nuestro municipio acoger el VII Trail Tren Burra con tres opciones, de 23, 13 u 11 kilómetros, en las modalidades de Trail largo, Trail corto y Marcha Nórdica respectivamente. Esta es una de nuestras principales jornadas deportivas del año y aglutina a visitantes de diferentes partes de la provincia, la Comunidad Autónoma e incluso desde diferentes partes de España. Un sinfín de posibilidades, desde el punto de vista de diferentes ámbitos, que hacen de Zaratán un municipio perfecto para vivir, instalar una nueva empresa y disfrutar de las actividades de cultura, ocio y deportes que ofrecemos de manera prácticamente diaria para el bienestar de nuestros vecinos y visitantes.