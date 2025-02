Villacastín busca un impulso para su polígono

Julio César Sánchez, alcalde: Necesitamos el impulso de la Junta para la venta de las parcelas del polígono

Julio César Sánchez.

El polígono industrial de Valdeherrera, en Villacastín, lleva ya construido siete años y en este tiempo apenas se han instalado media docena de empresas, por lo que desde el Ayuntamiento solicitamos a la Junta de Castilla y León que nos apoye mediante la búsqueda activa de industrias que estén interesadas en establecerse en el municipio, en un lugar que cuenta con todos los servicios. El Ayuntamiento, que tiene un 10% de la propiedad, ha vendido ya el 60% del suelo que poseía y en el mismo se han construido las únicas industrias que se pueden encontrar en el lugar, como un taller mecánico, una cerrajería y la empresa Lonypack, de envasado de productos loncheados. Aunque en un primer momento se instalaron algunas más, en estos momentos se encuentran cerradas. Como Consistorio queremos que la Junta de Castilla y León, que es la principal propietaria de los terrenos, impulse la venta de sus parcelas, ya que eso beneficiaría al municipio. La instalación de nuevas empresas supondría la creación de nuevos puestos de empleo y que la gente no se fuera de Villacastín, se asentaran en la localidad, ya que muchas personas, al no haber trabajo, se tienen que ir a otros lugares donde sí encuentran empleo y se instalan allí. El problema no es la falta de empleo, pues contamos con varias industrias, como Avícola Velasco, un matadero y un centro de procesado cárnico, que, junto con la empresa Lonypack, suponen en torno a medio millar de puestos de trabajo. Si bien, si contáramos con más empresas en el polígono, habría más trabajo y eso serviría ya no solo para asentar población, sino para contar con nuevos habitantes, ayudaría al crecimiento y el desarrollo del municipio y desde el Ayuntamiento podríamos ofrecer más servicios a nuestros vecinos. Villacastín cuenta con muchos atractivos, pero ahora mismo nuestros esfuerzos se deben centrar en conseguir el desarrollo de empresas en el polígono de Valdeherrera, y por eso no cesaremos de pedir a la Junta de Castilla y León el impulso y la comercialización definitiva de las parcelas, ante la parálisis que se detecta en el Gobierno regional. Somos conocedores de que varias empresas han mostrado su interés por instalarse en este lugar, pero parece que la Junta está apostando por otras zonas de Segovia o de otras provincias. Entendemos que cuentan con mucho suelo en numerosos polígonos, pero Villacastín no se puede quedar parado.