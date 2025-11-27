Segovia, Ciudad Europea del Deporte 2025

Rebeca Adalia Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:42 Comenta Compartir

El deporte tiene el poder de inspirar, de cambiar el mundo, porque tiene la capacidad de unir a la gente como pocas cosas lo tienen», decía Nelson Mandela. Una frase que, lejos de ser solo una declaración inspiradora, se convierte hoy en el corazón del proyecto que ha llevado a Segovia a ser Ciudad Europea del Deporte 2025. Esta distinción no solo reconoce una tradición deportiva consolidada, sino que subraya el papel del deporte como palanca de transformación social, económica y educativa en el ámbito local.

Además, la iniciativa se ha convertido en un proyecto ilusionante que cuenta con el respaldo de los deportistas segovianos entre los que se encuentran el exciclista Pedro Delgado, los atletas Águeda Marqués, Javi Guerra, Antonio Prieto o Idaira Prieto, el piragüista David Llorente o la doble subcampeona del mundo de kickboxing Marta González.

Este nombramiento no es fruto de la casualidad, sino del compromiso municipal sostenido por fomentar una política deportiva integral, cercana y cohesionadora. El deporte, entendido no solo como competición o espectáculo, sino como derecho, como herramienta de inclusión y como motor de desarrollo, se convierte así en eje vertebrador de la acción local.

El Ayuntamiento de Segovia ha hecho del deporte un bien común, promoviendo la accesibilidad, la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades, y se ha propuesto que este año sea «histórico», impulsando o apoyando más de un centenar de actividades deportivas, muchas de ellas de ámbito nacional e internacional, que no solo están llenando las calles y las instalaciones, sino que reforzarán la autoestima colectiva y proyectarán la imagen de Segovia a nivel internacional.

Un calendario ambicioso

A lo largo de 2025, Segovia será escenario de 25 eventos deportivos de alto nivel enmarcados en la designación de Ciudad Europea del Deporte. Algunos de ellos ya se han celebrado como el torneo de ajedrez 'Pequeños gigantes' o el 3x3 Basket Street, el campeonato de España de Atletismo para personas con discapacidad o el partido clasificatorio para el campeonato europeo de Fútbol Sala que enfrentó a las selecciones absolutas de España y Suiza. En el listado también aparecen el Tour Universo Mujer o los campeonatos de España de Boxeo Olímpico, Judo y Tiro con Arco, además de ser la sede de la Semana Europea del Deporte, entre otros eventos. A ellos se suma el más de un centenar de actividades que conforman el calendario deportivo anual en las que colabora el Ayuntamiento a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD) y el respaldo al deporte base, la piedra angular sobre la que se construye un futuro más saludable, equitativo y cohesionado.

Ampliar Celebración de una de las pruebas de atletismo.

Esta distinción como Ciudad Europea del Deporte, tiene también una dimensión económica relevante: se estima un impacto directo de quince millones de euros, lo que confirma que el deporte no es un gasto, sino una inversión. Una apuesta que también se ve reforzada por el reconocimiento del proyecto como Acontecimiento de Excepcional Interés Público, abriendo la puerta al mecenazgo empresarial con incentivos fiscales.

Recuperar el sentido de la política deportiva municipal

Más allá de los eventos, este hito invita a repensar la política deportiva local desde un enfoque estructural y cooperativo. Desde el área de Deportes, están trabajando para reforzar el concepto de política deportiva municipal, que articule el conjunto de agentes implicados en el ecosistema deportivo: clubes, centros escolares, asociaciones, empresas, universidades, y el propio Ayuntamiento. Solo así se podrá construir un sistema deportivo territorial sólido y coordinado.

Las ciudades deben apostar por un modelo que una la gestión de instalaciones, su mantenimiento, que proyecte la construcción de nuevos espacios, y abrace una visión estratégica: planificación, evaluación, innovación tecnológica y participación ciudadana como pilares. Todo ello sin olvidar el objetivo esencial: garantizar el derecho efectivo a la práctica deportiva para todos, eliminando barreras físicas, económicas, sociales o culturales.

Para conseguir todos estos objetivos, el Ayuntamiento ha invertido en el último año y medio 1,3 millones de euros en mejoras y actualizaciones de instalaciones deportivas; ha trabajado en la regulación y transparencia de las ayudas municipales a deportistas, clubes y actividades con sensibles incrementos. Está desarrollando el Plan Director del Deporte y apoyando el deporte base, entre otras cosas.

Apostar por el deporte, es apostar por ciudades y pueblos activos, inclusivos y comprometidos y la designación de Segovia como Ciudad Europea del Deporte 2025 así lo constata. Es más que un reconocimiento: es un proyecto de ciudad, un espejo donde otras localidades pueden mirarse.

Segovia ha entendido que el deporte no es un fin, sino un medio para transformar, unir y construir comunidad, garantizar su universalidad, asegurar su sostenibilidad y fortalecer su impacto educativo y social. Y ha decidido liderar ese camino desde lo local, donde realmente nacen los grandes cambios. Porque como dijo Mandela, y Segovia confirma, el deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Y empieza por transformar nuestras ciudades.

Ampliar Partido internacional clasificatorio de fútbol sala entre España y Suiza. Un alianza estratégica Municipalismo, deporte y también cultura. Segovia tiene una vida cultural intensa y diversa. Entre las actividades destaca el festival de títeres más importantes del mundo Titirimundi, la Primavera y el Otoño Teatral MUSEG, el Festival Internacional de Música o el Festival internacional del pensamiento y la literatura, Hay Festival. También destacan otros eventos como Folk Segovia con más de 40 ediciones, los Vermuts Musicales, el SegoBlues, y el FestiCárcel, una propuesta cultural que acaba de comenzar con mucha fuerza.

Ampliar Torneo de ajedrez 'Pequeños gigantes'. José Mazarías, alcalde: Segovia puede evolucionar por su enorme potencial José Mazarías Pérez. Segovia ha visto pasar las dos últimas décadas sumida en un gran parón por falta de acción política y sin evolucionar al ritmo que le permite su enorme potencial. A pesar de contar con un patrimonio histórico, cultural, natural e industrial de gran valor, no se han aprovechado plenamente estas fortalezas. Desde que asumimos el Gobierno municipal, hace dos años, trabajamos con determinación para revertir esta situación. Queremos que Segovia avance sobre una base sólida. Aspiramos a construir una ciudad que genere oportunidades en todos los ámbitos: el económico, el social, el cultural, el educativo, el ambiental, el urbanístico, o la fijación de población... Lo que realmente diferencia a Segovia es la suma de todas sus potencialidades y ese equilibrio debe guiar cada paso del desarrollo municipal para que la ciudad avance consiguiendo una mejora de la calidad de vida de todos sus vecinos. Queremos que Segovia crezca. Queremos hacer de ella una ciudad moderna que encare el futuro con garantías. Y en esa acción, lo primero son las personas y sus necesidades. Sabemos que tenemos que trabajar en las infraestructuras, las locales y también en las que nos permiten estar conectados con las grandes ciudades de nuestro entorno: Madrid y Valladolid, un aspecto en el que es fundamental el Tren de Alta Velocidad y el mantenimiento del máximo número de paradas de las grandes líneas, algo que ahora está poniendo en riesgo el Gobierno de España. Es imprescindible también la modernización de los servicios públicos, buscando su optimización, la atracción de nuevas inversiones, la innovación y el desarrollo tecnológico, aspectos que redundan en la potenciación del empleo local. Estamos apoyándonos en nuestra condición de ciudad europea del Deporte 2025 para, desde ese ámbito, trabajar en pilares básicos como la educación, la cultura y el fortalecimiento del tejido social. Y todo esto, siempre desde el respeto máximo a nuestro patrimonio. Somos Ciudad Patrimonio de la Humanidad y la preservación de nuestros tesoros monumentales, el entorno y las tradiciones es lo mismo que preservar nuestra propia idiosincrasia. Me siento orgulloso del grupo que conforma el equipo de Gobierno: trabajadores natos, preparados, comprometidos, ilusionados y con muchas ganas de hacer que la ciudad cambie y mejore. Dos años no es tiempo suficiente para poder llevar a cabo todo lo que nos gustaría. Pero en este tiempo creo que hemos conseguido cosas importantes, algunas muy sencillas, pero efectivas para los ciudadanos, como las plazas de aparcamiento reservadas delante de las farmacias; otras que no se ven, pero que son fundamentales como la regularización de decenas de contratos que estaban sin actualizar y renovar pese a su trascendencia: el del servicio de ayuda a domicilio, el de limpieza, el de electricidad del Ayuntamiento... Se ha sacado adelante un reglamento de uso de viviendas sociales. En el ámbito interno, se ha llevado a cabo el proceso de estabilización de empleo público a la vez que se han sacado más de un centenar de plazas para reforzar la estructura municipal, cubriendo vacantes en puestos clave y generando otras nuevas para garantizar el relevo generacional de la plantilla. Trabajamos para hacer del Área de Urbanismo el motor económico y de desarrollo efectivo de Segovia. Además, en los próximos meses crearemos nuevos espacios industriales, mejoraremos los accesos a la estación AVE y apostaremos por un nuevo recinto ferial.