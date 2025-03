Empleo y calidad de vida se dan la mano en Sanchonuño

Carlos Enrique Fuentes Pascual, alcalde: Sanchonuño, un pueblo para vivir

Carlos Enrique Fuentes Pascual.

Sanchonuño es un pueblo para vivir. Tenemos bares, supermercados y todos los servicios necesarios para el día a día de las familias, que pueden establecerse en una localidad donde no falta el trabajo. Además, desde el Ayuntamiento ofrecemos ludoteca para los niños y clases extraescolares de apoyo, todo gratuito, al igual que la guardería infantil. En estos momentos tenemos 90 niños en el colegio, y estamos trabajando en la ampliación de las instalaciones, trabajando con la Dirección General de Educación en la construcción de un aula nueva, ya que se nos queda pequeño. En Sanchonuño no para de aumentar la población, con 1.054 empadronados en este momento, y también los servicios, en parte cubiertos desde el Ayuntamiento y otros desde las dos mancomunidades a las que pertenecemos, planteándonos ofrecer más servicios. Además, a nivel municipal intentamos asumir muchos gastos, llevamos diez años sin subir impuestos. También quiero aprovechar estas líneas para mencionar la importancia de la agricultura de la comarca del Carracillo y la necesidad de preservar el suelo agrícola. Se está llevando a cabo la tercera fase de la recarga del acuífero del Carracillo, lo que permitiría regar unas 3.000 hectáreas de la zona. Este proyecto de regadío es el futuro para la agricultura de la zona y para las empresas hortofrutícolas de Sanchonuño, conlleva un importantísimo ahorro de agua así como mejora en su gestión y la productividad, pues sin agua no serían sostenibles. En torno al 40% de la producción regional de hortalizas se recoge en la zona del Carracillo, y gracias a ello existe trabajo en las industrias alimentarias del municipio, con lo que la localidad continúa su crecimiento y podemos seguir fijando población y ofreciendo más servicios.